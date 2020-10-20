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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко заступился за 73-летнюю оппозиционерку Багинскую

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил «не забирать с улицы» 73-летнюю активистку Нину Багинскую, сообщил Sputnik Беларусь.

Источник: РИА Новости

«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет», — сказал президент.

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Лукашенко также заявил в шутку, что помнит оппозиционерку «еще работающей в службе безопасности Позняка».

Он подчеркнул, что взгляды женщины расходятся с его собственными, а также назвал Багинскую убежденным человеком. По словам президента, в случае пропажи пенсионерки у оппозиции «исчезнут декорации».

Активистка Нина Багинская стала известной благодаря постоянному участию в митингах в Белоруссии. Беспорядки начались в стране после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признает результаты голосования и считает победительницей выборов Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве.

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Акции протеста в Белоруссии продолжаются до сих пор. Сторонники действующего главы государства, инаугурация которого состоялась 23 сентября, также проводят уличные мероприятия в его поддержку.

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