Лукашенко заступился за 73-летнюю оппозиционерку Багинскую

«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет», — сказал президент.
Лукашенко также заявил в шутку, что помнит оппозиционерку «еще работающей в службе безопасности Позняка».
Он подчеркнул, что взгляды женщины расходятся с его собственными, а также назвал Багинскую убежденным человеком. По словам президента, в случае пропажи пенсионерки у оппозиции «исчезнут декорации».
Активистка Нина Багинская стала известной благодаря постоянному участию в митингах в Белоруссии. Беспорядки начались в стране после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признает результаты голосования и считает победительницей выборов Светлану Тихановскую, которая сейчас находится в Литве.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются до сих пор. Сторонники действующего главы государства, инаугурация которого состоялась 23 сентября, также проводят уличные мероприятия в его поддержку.