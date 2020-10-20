Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Путин поблагодарил Сигала за восстановление популяции омуля«Передайте ему слова благодарности», — сказал президент
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
22:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России

Помощник президента Максим Орешкин считает, что Россия не может избежать кризисов, потому что это явление — неотъемлемая часть любой развивающейся системы. По его мнению, во время кризиса нужно поддерживать население.

Источник: РИА "Новости"

«Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать… Кризис неизбежен, поэтому, если мы хотим развиваться, кризисы будут — важно, как на эти кризисы реагировать, и главное — обеспечивать защиту людей в таких кризисных ситуациях», — сказал господин Орешкин на форуме «Открытые инновации» (цитата по «Прайму»).

Читайте также
Эксперты предрекли снижение ставок по вкладам и рост по кредитам

Помощник президента назвал три важных элемента во время кризиса: макроэкономику, поддержку населения и структурные изменения в экономике. В качестве примера структурных изменений он назвал снижение страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний.

«Это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения, поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста», — сказал господин Орешкин.

Напомним, ранее Компания развития общественных связей составила «Национальный индекс тревожностей» за третий квартал 2020 года. В списке фобий россиян одну из лидирующих строчек занимает ситуация с увольнениями и безработицей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собянин сделал заявление о введении тотального карантина
Власти не исключают повторного локдауна из-за коронавируса
Россия согласилась на предложение о заморозке ядерного арсенала
США нарастят число ракет в Европе и Азии
При крушении вертолета погиб гендиректор резиденции Деда Мороза
Как выглядят лучшие фото года, сделанные с воздуха
«Краснодар» проводит дебютный матч в группе ЛЧ (трансляция)
«Зенит» стартовал с домашнего поражения в Лиге чемпионов
Gnezdo.ru
Вот как выглядят умытые звезды
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Hi-Tech
В США рассказали о китайском «Кинжале» Китайский стратегический бомбардировщик H-6N замечен, вероятно, с гиперзвуковой ракетой, рассказывает The Aviationist.
Авто
Пассажиров в Москве будут отслеживать по смартфонам Эта система нужна для улучшения работы транспорта
Новости партнеров
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Дети
Киркоров купил 8-летнему сыну машину за 30 миллионов Певец решил удивить Мартина
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь