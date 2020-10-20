Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России

«Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать… Кризис неизбежен, поэтому, если мы хотим развиваться, кризисы будут — важно, как на эти кризисы реагировать, и главное — обеспечивать защиту людей в таких кризисных ситуациях», — сказал господин Орешкин на форуме «Открытые инновации» (цитата по «Прайму»).
Помощник президента назвал три важных элемента во время кризиса: макроэкономику, поддержку населения и структурные изменения в экономике. В качестве примера структурных изменений он назвал снижение страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний.
«Это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения, поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста», — сказал господин Орешкин.
Напомним, ранее Компания развития общественных связей составила «Национальный индекс тревожностей» за третий квартал 2020 года. В списке фобий россиян одну из лидирующих строчек занимает ситуация с увольнениями и безработицей.