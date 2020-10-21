Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 октябряПервое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
01:50 (мск), источник: Известия

Убыток малого бизнеса из-за пандемии превысит 1 трлн рублей

По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом с «Известиями» поделился президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Известия

«МСП составляет пятую часть экономики России, поэтому, если грубо прикинуть, малый бизнес уйдет в минус как минимум на 0,9% ВВП — то есть почти на 1 трлн рублей. Однако есть одно “но”: наиболее пострадавшие в пандемию отрасли — услуги, торговля, общепит — состоят в основном именно из МСП. Так что фактическая цифра будет даже выше», — заявил он.

Александр Калинин добавил, что у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну кризиса.

Читайте также
Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

«Если в начале эпидемии у предпринимателей были деньги на депозитах, запасы товаров на складах, оборотный капитал, и не работать два месяца еще можно было себе позволить, то теперь все по-другому. Если случится второй локдаун, будут массовые закрытия, и уже навсегда», — пояснил глава «Опоры России».

Как ранее сообщали «Известия», в период с августа 2019 года по август 2020-го в России закрылось 1,16 млн малых и средних компаний. Создано 870 тыс. новых. Чистые закрытия, таким образом, составили 247 тыс. фирм. За год до этого (с августа 2018-го по август 2019-го) их было в три раза меньше: 80 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На дальней дистанции: как поставить на место работодателя во время эпидемии
Посадочная яма: почему дорожников не судят
Россия согласилась на предложение о заморозке ядерного арсенала
Ученые: COVID может спровоцировать волчанку и рассеянный склероз
При крушении вертолета погиб гендиректор резиденции Деда Мороза
Орешкин объяснил неизбежность кризисов в России
Как выглядят лучшие фото года, сделанные с воздуха
СМИ: на космодроме «Восточный» выявили новые хищения
Кириенко: вся Россия желает победы Нурмагомедову на UFC 254
Авто
Пассажиров в Москве будут отслеживать по смартфонам Эта система нужна для улучшения работы транспорта
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Пытаясь услужить Европе и НАТО, блогер растерял сторонников в России
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которые нас покинули
Легендарному фильму - 40. Что осталось за кадром
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Алсу показала своих детей неземной красоты
Леди
Вера Брежнева разочаровала фанатов своим внешним видом (фото) Артистка рассорила поклонников
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь