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11:17 (мск), источник: RNS

«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билеты на рейсы по России

«Аэрофлот» отменил взимание платы за внесение изменений в билеты на рейсы по России при опоздании в течение 30 минут после вылета, сообщает пресс-служа авиаперевозчика.

Источник: Reuters

«Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что внесение изменений возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.

Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота».

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