13:44 (мск), источник: Интерфакс
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вошел в состав атомного флота РФ
Ледокол ввели в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, в 2021 году планируется повысить мощность до 60 МВт.
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота.
Государственный флаг РФ на ледоколе подняли в присутствии премьера Михаила Мишустина. Акт
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран
Ледокол «Арктика» на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».
За 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.
Ранее сообщалось, что атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Это позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. В 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.