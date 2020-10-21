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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вошел в состав атомного флота РФ

Ледокол ввели в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, в 2021 году планируется повысить мощность до 60 МВт.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота.

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Государственный флаг РФ на ледоколе подняли в присутствии премьера Михаила Мишустина. Акт приема-передачи подписали гендиректора «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов.

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, способны пробивать лед толщиной до трех метров.

Ледокол «Арктика» на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

За 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса.

Длина судна — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Это позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. В 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.

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