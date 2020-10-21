13:20 (мск), источник: RNS
«Аэрофлот» уточнил правила обмена билетов
Возможность бесплатного внесение изменений в билеты на рейсы «Аэрофлота» по России не коснется опоздавших пассажиров, уточнили в
«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что с 16 октября 2020 года до 25 марта 2021 года включительно пассажиры смогут вносить изменения в билеты на рейсы по России при опоздании в течение 30 минут после вылета.
До этого авиакомпания отменяла сбор за переоформление билетов, купленных в июне, однако бесплатно поменять билет можно было не позднее чем за два дня до отправки рейса.