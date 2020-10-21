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16:50 (мск), источник: РБК

Бизнесмены попросили Путина не вводить в России новый карантин

Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей попросили Владимира Путина не вводить в России новый тотальный карантин из-за коронавируса. Ранее его представитель сказал, что в Кремле нет таких планов.

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Источник: Пресс-служба Президента России

На съезде РСПП, который прошел в среду, 21 октября, члены бюро правления союза попросили президента Владимира Путина не вводить в России новый карантин несмотря на рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Этот вопрос обсуждался в ходе закрытой встречи бизнесменов с президентом, рассказали РБК два источника, близких участникам встречи.

За последние сутки в России диагностировали коронавирус у 15,7 тыс. человек, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1,447 млн. 28% новых заболеваний (4389 человек) пришлось на Москву, где в больницах находится около 10 тыс. пациентов с COVID-19.

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В начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который рассказал про социально-экономическое развитие регионов, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, бизнесмен предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес, добавил второй собеседник РБК.

Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции и также выступил с докладом перед президентом. В России не требуются тотальные запреты, считает Гурьев. По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен.

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РБК направил запросы представителям «Северстали» и «Фосагро».

Об утверждении Гурьева председателем этого координационного совета ранее в ходе открытой части съезда рассказал президент РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что Гурьев будет «надежным партнером» членов союза в вопросах борьбы с коронавирусом и представил его министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, которые принимали участие в съезде по видеосвязи.

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По словам Шохина, с первых дней распространения коронавируса в России весной 2020 года РСПП совместно с Минздравом, Роспотребнадзором и региональными властями удалось разработать эффективные протоколы безопасности и защиты сотрудников. «Был налажен активный обмен опытом между компаниями. РСПП разработал сборники лучших практик противодействия коронавирусной инфекции на уровне предприятий и регионов, а для мониторинга развития эпидемии был создан ситуационный центр», — отметил он.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о повторном введении режима строгой самоизоляции в России. «Никаких разговоров об этом не ведется», — сказал он. Ранее об отсутствии намерений у Путина вводить новый режим нерабочих недель, как было весной, РБК рассказали два федеральных чиновника. 25 марта президент сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении режим нерабочих недель был продлен до 30 апреля, а затем — до конца майских праздников. Сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, сказал РБК федеральный чиновник. По его словам, ситуация везде разная, «пусть покажут, насколько они чувствуют ее, насколько могут справиться».

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил 21 октября, что запас прочности в медицинской системе города позволяет вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса медленными темпами, поэтому они «носят мягкий характер».

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