16:50 (мск), источник: РБК
Бизнесмены попросили Путина не вводить в России новый карантин
Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей попросили Владимира Путина не вводить в России новый тотальный карантин
На съезде РСПП, который прошел в среду, 21 октября, члены бюро правления союза попросили президента Владимира Путина не вводить в России новый карантин несмотря на рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Этот вопрос обсуждался в ходе закрытой встречи бизнесменов с президентом, рассказали РБК два источника, близких участникам встречи.
За последние сутки в России диагностировали коронавирус у 15,7 тыс. человек, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1,447 млн. 28% новых заболеваний (4389 человек) пришлось на Москву, где в больницах находится около 10 тыс. пациентов с COVID-19.
В начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который рассказал про
Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции и также выступил с докладом перед президентом. В России не требуются тотальные запреты, считает Гурьев. По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен.
РБК направил запросы представителям «Северстали» и «Фосагро».
Об утверждении Гурьева председателем этого координационного совета ранее в ходе открытой части съезда рассказал президент РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что Гурьев будет «надежным партнером» членов союза в вопросах борьбы с коронавирусом и представил его министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, которые принимали участие в съезде по видеосвязи.
По словам Шохина, с первых дней распространения коронавируса в России весной 2020 года РСПП совместно с Минздравом, Роспотребнадзором и региональными властями удалось разработать эффективные протоколы безопасности и защиты сотрудников. «Был налажен активный обмен опытом между компаниями. РСПП разработал сборники лучших практик противодействия коронавирусной инфекции на уровне предприятий и регионов, а для мониторинга развития эпидемии был создан ситуационный центр», — отметил он.
В среду