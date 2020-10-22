10:59 (мск), источник: РБК
Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса
Но пока Минтранс не планировал новых мер поддержки отрасли.
Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы
Суть письма РБК пересказал источник в одном из профильных ведомств и подтвердил источник в другом профильном ведомстве.
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РБК направил запросы в АЭВТ, «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Один из собеседников РБК говорит, что сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии на 50 млрд руб. — около 30 млрд руб. в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд руб. в первом квартале 2021 года. Откуда правительство может взять эти деньги, источники РБК не уточняют.
Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, говорит
Кроме того, большинство компаний несут убытки
По итогам первого полугодия 2020 года российские авиакомпании получили убыток от продаж в размере 121 млрд руб. Старший эксперт по авиации консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев предполагал, что убыток компаний по итогам 2020 года может составить 270−330 млрд руб. Кроме того, с января 2021 года прекращает действовать льготная ставка на перелеты через Москву (НДС повысится с 10% до 20%), что грозит перевозчикам дополнительными расходами в 30 млрд руб. ежегодно.
В мае вышло постановление правительства, которое предполагает выделение 23,4 млрд руб. на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Компенсации выплачивались с февраля по июнь из расчета 365 руб. за каждого «потерянного»
Компаниям до сих пор не удалось получить всей суммы компенсаций в рамках майского постановления. «Последние транши, которые получили авиакомпании [в рамках этого постановления], были за июнь 2020 года», — рассказал РБК источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Это связано с тем, что летом пассажиропоток российских авиакомпаний начал восстанавливаться.
Росавиация предлагала продлить выплаты компенсаций по майскому постановлению правительства до сентября и увеличить размер компенсаций, но пока не принято решение по этому вопросу. «Во-первых, должен сказать, что те суммы, которые выделялись на 2020 год, пока еще не выбраны нашими авиаторами. Предусматривается, что они могут подавать заявки на эту субсидию поэтапно, собственно говоря, они этим сейчас и занимаются», — говорил министр транспорта Евгений Дитрих 14 октября. Он тогда отметил, что правила предоставления субсидий будут изменены, и итоговый объем субсидий увеличится с 23,4 млрд до 30 млрд руб. Однако министр подчеркнул, что правительство не предполагает дополнительных мер поддержки компаний.
Самую крупную поддержку от государства получила группа «Аэрофлот».
Это позволит государству сохранить контроль в компании — всего в рамках SPO будет привлечено не менее 80 млрд руб.
Несмотря на такие масштабные меры господдержки, глава Сбербанка (крупнейший кредитор «Аэрофлота») Герман Греф 22 сентября заявил, что группа «с большим трудом» обслуживает свои долги перед этим банком
Несколько других авиакомпаний смогли договориться с госбанками о реструктуризации своих кредитов и лизинговых платежей. Например, Utair добилась лизинговых каникул от «ВТБ-Лизинга», а «Уральские авиалинии» — льготного кредита от Сбербанка в размере 3 млрд руб. Авиакомпании также получили возможность отсрочки по выплатам налогов и страховых взносов.