13:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Льготную ипотеку продлят до июля 2021 года
Правительство РФ продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года, объявил
«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — сказал господин Мишустин. Он отметил, что программа хорошо себя зарекомендовала и существенно поддержала строительную отрасль.
Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в апреле как одна из мер по поддержке во время пандемии коронавируса. Она предусматривает выдачу займов на жилье в новостройках под 6,5%. Предусматривалось, что действие программы закончится в ноябре.
14 октября президент России Владимир Путин объявил, что программа льготной ипотеки будет продлена как минимум до середины 2021 года. До этого Минфин поддерживал ее продление до конца 2021 года. После того, как президент поддержал идею продлить программу, Минфин внес в Белый дом обновленный проект постановления правительства.