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06:53 (мск), источник: Известия

Не вышли из тени: зарплаты снизились на 10% из-за сжатия «серых» схем

Россияне недополучили в пандемию 1,3 трлн рублей «конвертных окладов», подсчитали эксперты.

Источник: Известия

Эксперты объяснили главный парадокс периода пандемии — почему официальная статистика показывает рост зарплат, а люди заявляют об их снижении. Причина — в сжатии «серых» схем оплаты труда на 10%, оценили в экономическом университете им. Плеханова. Учитывая, что доля теневого бизнеса составляет чуть меньше 13% ВВП, россияне могли недополучить в конвертах порядка 1,3 трлн рублей. Как отмечают эксперты, традиционно таких сотрудников больше всего в торговле, деятельности в сфере недвижимости и ресторанном бизнесе, по которым к тому же серьезно ударили ограничительные меры. А официальная статистика отражает положение с заработками в госсекторе и крупнейших индустриях за исключением пассажирского транспорта.

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Если посмотреть на данные официальной статистики, то ситуация с заработками в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в период пандемии и связанных с ней ограничительных мер. В январе-августе 2020-го средняя номинальная «получка» выросла в годовом выражении на 5,6% и составила почти 47,7 тыс. рублей, сообщил на днях Росстат.

Эти данные плохо коррелируются с данными опросов общественного мнения, обратили внимание в РЭУ им. Плеханова. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмилы Ивановой-Швец, в период пандемии о снижении своих заработков заявили более трети россиян. Как объяснить такой парадокс? Эксперт полагает, что все дело в том, что в некоторых секторах, где в наибольшей степени распространена «конвертная» оплата труда, работодатели сократили выплаты.

Официальная же статистика в значительной степени отражает картину, сложившуюся в госсекторе и крупнейших индустриях, за исключением пассажирского транспорта, уточнил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Провал, который пришелся на второй квартал, сильно ударил по сфере услуг и малому бизнесу.
Антон Табах
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В условиях ограничений многие компании, вовлеченные в теневой сектор, были вынуждены сокращать выплаты работникам, считают эксперты.

— В недвижимости и торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а все, что свыше и традиционно выплачивалось по «серым» схемам, отменили. Как показали различные опросы общественного мнения, примерно в половине компаний малого и среднего бизнеса работникам не вернули потерянный теневой заработок. Даже в тех отраслях, где началось восстановление, — отметила Людмила Иванова-Швец.

По ее оценке, снижение серых зарплат составило порядка 10%. Эксперт уточнила, что доля теневого бизнеса оценивается в 12,7% ВВП, то есть речь может идти о том, что граждане недополучили в конвертах порядка 1,3 трлн рублей.

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Она поясняет свои выводы как официальными данными, которые показывают падение месяц к месяцу выплат работникам некоторых отраслей, так и косвенными — теми же опросами. Кроме того, можно посмотреть и на изменения и без того невысокого соотношения зарплат в этих секторах к общероссийскому уровню.

Так, по данным Росстата, за год этот показатель, к примеру, в розничной торговле (без автотранспорта) снизился с 69% до 68%, а в деятельности с недвижимым имуществом — с 77% до 76%. И это при том, что в этих секторах средние зарплаты за год несколько выросли — на 1100 рублей до 33,8 тыс. рублей и на 200 рублей до 35,3 тыс. рублей. В гостиничном бизнесе и общепите соотношение зарплат с общероссийским уровнем снизилось с 60% до 53%, а средняя «получка» — на 1,3 тыс. рублей до 25,3 тыс. рублей.

Зарплату в конверте получают 37% сотрудников розничной торговли, добавила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

— ФНС разработала специальный сервис по расчету налоговой нагрузки для организаций на общем режиме налогообложения. Согласно его данным, средняя зарплата в розничной торговле в 2019 году в Москве должна была составлять 76,7 тыс. рублей. Исходя же из фактически собранного НДФЛ, средний показатель был существенно ниже — около 47,3 тыс. рублей, — отметила она.

В группе риска

В пресс-службе ФНС «Известиям» заявили, что ведение статистики в части оборота «теневой» экономики, «серого» зарплатного фонда и количества занятых в «теневом» секторе лиц не относится к компетенции службы.

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— Между тем, выплата заработной платы в размере ниже среднего уровня по соответствующей отрасли и субъекту Российской Федерации является одним из признаков риска совершения налогового правонарушения и служит поводом для включения таких организаций в предпроверочный анализ, — подчеркнули в ведомстве и предложили пользоваться интерактивным сервисом «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», чтобы самостоятельно оценить риски работы в той или иной компании.

Минэкономразвития и Росстат не ответили на запрос «Известий».

Антон Табах из «Эксперт РА» полагает, что снижение зарплат в указанные секторах — торговля и услуги — выглядит правдоподобно с учетом провала из-за ограничений в экономической активности во втором квартале. Действительно, соглашается инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, часть снижения фактически не попадает в официальную отчетность.

В итоге мы видим такое расхождение в результатах опроса и публикуемой статистики. Но помимо большого наличного рынка, необходимо учитывать, что существенная часть дохода граждан формируется и из различных премий (надбавок), которые по-разному могут быть отражены в отчетности. И как раз в переменной части, особенно в сфере услуг, ряд работников стал получать значительно ниже из-за снижения объемов бизнеса.
Александр Бахтин

До конца года вряд ли последуют серьезные улучшения, прогнозирует Антон Табах. На фоне второй волны пандемии даже без «нерабочих дней» активность сферы услуг будет подавлена, а торговля покажет стагнацию и даже падение оборотов, предположил он.

В Минтруде не ответили на запрос «Известий».

Анна Каледина

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 Не вышли из тени: зарплаты снизились на 10% из-за сжатия «серых» схем
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