06:53 (мск), источник: Известия
Не вышли из тени: зарплаты снизились на 10% из-за сжатия «серых» схем
Россияне недополучили в пандемию 1,3 трлн рублей «конвертных окладов», подсчитали эксперты.
Эксперты объяснили главный парадокс периода пандемии — почему официальная статистика показывает рост зарплат, а люди заявляют об их снижении. Причина — в сжатии «серых» схем оплаты труда на 10%, оценили в экономическом университете им. Плеханова. Учитывая, что доля теневого бизнеса составляет чуть меньше 13% ВВП, россияне могли недополучить в конвертах порядка 1,3 трлн рублей. Как отмечают эксперты, традиционно таких сотрудников больше всего в торговле, деятельности в сфере недвижимости и ресторанном бизнесе, по которым к тому же серьезно ударили ограничительные меры. А официальная статистика отражает положение с заработками в госсекторе и крупнейших индустриях за исключением пассажирского транспорта.
Если посмотреть на данные официальной статистики, то ситуация с заработками в стране обстоит лучше, чем можно было ожидать в период пандемии и связанных с ней ограничительных мер. В
Эти данные плохо коррелируются с данными опросов общественного мнения, обратили внимание в РЭУ им. Плеханова. По словам доцента базовой кафедры
Официальная же статистика в значительной степени отражает картину, сложившуюся в госсекторе и крупнейших индустриях, за исключением пассажирского транспорта, уточнил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Провал, который пришелся на второй квартал, сильно ударил по сфере услуг и малому бизнесу.
В условиях ограничений многие компании, вовлеченные в теневой сектор, были вынуждены сокращать выплаты работникам, считают эксперты.
— В недвижимости и торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а все, что свыше и традиционно выплачивалось по «серым» схемам, отменили. Как показали различные опросы общественного мнения, примерно в половине компаний малого и среднего бизнеса работникам не вернули потерянный теневой заработок. Даже в тех отраслях, где началось восстановление, — отметила Людмила
По ее оценке, снижение серых зарплат составило порядка 10%. Эксперт уточнила, что доля теневого бизнеса оценивается в 12,7% ВВП, то есть речь может идти о том, что граждане недополучили в конвертах порядка 1,3 трлн рублей.
Она поясняет свои выводы как официальными данными, которые показывают падение месяц к месяцу выплат работникам некоторых отраслей, так и косвенными — теми же опросами. Кроме того, можно посмотреть и на изменения и без того невысокого соотношения зарплат в этих секторах к общероссийскому уровню.
Так, по данным Росстата, за год этот показатель, к примеру, в розничной торговле (без автотранспорта) снизился с 69% до 68%, а в деятельности с недвижимым имуществом — с 77% до 76%. И это при том, что в этих секторах средние зарплаты за год несколько выросли — на 1100 рублей до 33,8 тыс. рублей и на 200 рублей до 35,3 тыс. рублей. В гостиничном бизнесе и общепите соотношение зарплат с общероссийским уровнем снизилось с 60% до 53%, а средняя «получка» — на 1,3 тыс. рублей до 25,3 тыс. рублей.
— ФНС разработала специальный сервис по расчету налоговой нагрузки для организаций на общем режиме налогообложения. Согласно его данным, средняя зарплата в розничной торговле в 2019 году в Москве должна была составлять 76,7 тыс. рублей. Исходя же из фактически собранного НДФЛ, средний показатель был существенно ниже — около 47,3 тыс. рублей, — отметила она.
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— Между тем, выплата заработной платы в размере ниже среднего уровня по соответствующей отрасли и субъекту Российской Федерации является одним из признаков риска совершения налогового правонарушения и служит поводом для включения таких организаций в предпроверочный анализ, — подчеркнули в ведомстве и предложили пользоваться интерактивным сервисом «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», чтобы самостоятельно оценить риски работы в той или иной компании.
Минэкономразвития и Росстат не ответили на запрос «Известий».
Антон Табах из «Эксперт РА» полагает, что снижение зарплат в указанные секторах — торговля и услуги — выглядит правдоподобно с учетом провала
В итоге мы видим такое расхождение в результатах опроса и публикуемой статистики. Но помимо большого наличного рынка, необходимо учитывать, что существенная часть дохода граждан формируется и из различных премий (надбавок), которые
по-разномумогут быть отражены в отчетности. И как раз в переменной части, особенно в сфере услуг, ряд работников стал получать значительно ниже из-заснижения объемов бизнеса.
До конца года вряд ли последуют серьезные улучшения, прогнозирует Антон Табах. На фоне второй волны пандемии даже без «нерабочих дней» активность сферы услуг будет подавлена, а торговля покажет стагнацию и даже падение оборотов, предположил он.
В Минтруде не ответили на запрос «Известий».
Анна Каледина