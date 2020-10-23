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07:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Врачебным выплатам меняют процедуру

Правительство продлит их до 2022 года.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом — Белый дом ввел эту меру в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. При этом теперь начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. Новый поход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями.

Как стало известно «Ъ», правительство продлит на 2021 год выплату федеральных доплат медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом. При этом по поручению социального вице-премьера Татьяны Голиковой их администрирование переведут на федеральный уровень.

Напомним, с начала эпидемии (с апреля 2020 года) на стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп риска.
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Уже по итогам первых выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций.

Как ранее сообщала Голикова, чтобы удовлетворить претензии профсоюзов, социальный блок Белого дома разработал более справедливую систему оплаты труда, которая будет основана на учете времени, потраченном каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Одновременно с изменением механизма начисления было решено продлить период выплат до декабря этого года. Теперь же, как заявил вчера министр финансов Антон Силуанов, получить доплаты работники здравоохранения смогут в течение всего следующего года. «У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в Резервном фонде, в расходах это есть», — пояснил он на встрече с фракцией «Единой России». Факт принятие решения «Ъ» также подтвердил источник в социальном блоке правительства.

При этом министр финансов подчеркнул, что предполагаемый механизм определения размера этих выплат не изменился — по его словам, важно начать точно определять время, которое медицинские работники работают непосредственно в опасной зоне, и учитывать его при выплате надбавок.

Как рассказал «Ъ» источник в Белом доме, одновременно с продлением срока начисления «ковидных» выплат правительство также изменит механизм их администрирования. По его словам, если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет ФФОМС, а оттуда в регионы, то теперь выплаты врачам напрямую будет осуществлять один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС — под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

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«Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов», — говорит он. В частности, именно на это в своих выступлениях жаловались профсоюзы — размер полученных работниками выплат варьировался не только между больницами, но и между регионами. Это, впрочем, не означает, что новый подход полностью устроит медицинских работников — пока механизм почасового расчета доплат не будет проверен на практике, исключать ошибки при расчетах нельзя. Кроме того, пока не услышано еще одно требование медиков — о расширении категорий работников, имеющих право на доплаты, этот вопрос в контексте администрирования нынешних выплат не обсуждался.

Продление сроков и трансформация начисления выплат за борьбу с коронавирусом могут оказать свое влияние на планы Белого дома по реформированию системы оплаты труда в здравоохранении в целом. Ее начали обсуждать год назад, однако на фоне произошедшей эпидемии сроки представления предложений по модернизации оплаты труда оказались сдвинуты на весну 2021 года. Тогда, как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, между введением федеральных доплат и установкой фиксированной структуры выплат сотрудникам системы здравоохранения было выбрано последнее.

Впрочем, если практика начисления «коронавирусных» выплат окажется успешной, то идея федеральных доплат на постоянной основе для повышения зарплат может снова стать актуальной.

Подъем решения, по сути, бухгалтерских проблем из субъектов РФ в федеральный центр, отметим, во многом объясняется и растущей степенью цифровизации госуправления, и в первую очередь управления бюджетными финансами за счет системы «Электронный бюджет» и сопутствующих технологических изменений. Запуск с 2021 года системы казначейских платежей, централизующей расчеты внутри бюджетной системы и с ее контрагентами (см. «Ъ» от 21 октября), вероятно, может значительно упростить и ускорить этот процесс в любых отраслях.

Анастасия Мануйлова

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