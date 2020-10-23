07:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Врачебным выплатам меняют процедуру
Правительство продлит их до 2022 года.
В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом — Белый дом ввел эту меру в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. При этом теперь начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. Новый поход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями.
Как стало известно «Ъ», правительство продлит на 2021 год выплату федеральных доплат медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом. При этом по поручению социального
Уже по итогам первых выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций.
Как ранее сообщала Голикова, чтобы удовлетворить претензии профсоюзов, социальный блок Белого дома разработал более справедливую систему оплаты труда, которая будет основана на учете времени, потраченном каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Одновременно с изменением механизма начисления было решено продлить период выплат до декабря этого года. Теперь же, как заявил вчера министр финансов Антон Силуанов, получить доплаты работники здравоохранения смогут в течение всего следующего года. «У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в Резервном фонде, в расходах это есть», — пояснил он на встрече с фракцией «Единой России». Факт принятие решения «Ъ» также подтвердил источник в социальном блоке правительства.
Как рассказал «Ъ» источник в Белом доме, одновременно с продлением срока начисления «ковидных» выплат правительство также изменит механизм их администрирования. По его словам, если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет ФФОМС, а оттуда в регионы, то теперь выплаты врачам напрямую будет осуществлять один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС — под совместным руководством Минздрава и Минтруда.
«Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат
Продление сроков и трансформация начисления выплат за борьбу с коронавирусом могут оказать свое влияние на планы Белого дома по реформированию системы оплаты труда в здравоохранении в целом. Ее начали обсуждать год назад, однако на фоне произошедшей эпидемии сроки представления предложений по модернизации оплаты труда оказались сдвинуты на весну 2021 года. Тогда, как заявляла
Подъем решения, по сути, бухгалтерских проблем из субъектов РФ в федеральный центр, отметим, во многом объясняется и растущей степенью цифровизации госуправления, и в первую очередь управления бюджетными финансами за счет системы «Электронный бюджет» и сопутствующих технологических изменений. Запуск с 2021 года системы казначейских платежей, централизующей расчеты внутри бюджетной системы и с ее контрагентами (см. «Ъ» от 21 октября), вероятно, может значительно упростить и ускорить этот процесс в любых отраслях.
Анастасия Мануйлова