ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

До текущего уровня ЦБ снизил ключевую ставку 24 июля. До этого регулятор опускал значение показателя еще дважды: на 0,5 п.п., до 5,5%, 24 апреля и на более широкий шаг в 1 п.п. 19 июня. Такие действия стали следствием перехода к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) для поддержки экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире и последствий, к которым она привела.
О том, что регулятор продолжит проводить мягкую ДКП до следующего года включительно, глава Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала на предыдущей конференции. Она пояснила, что это необходимо для сохранения инфляции вблизи целевого уровня в 4%, а также добавила, что у ЦБ все еще остается пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидали подобного решения ЦБ на сегодняшнем заседании. По их мнению, такому шагу способствовали неопределенность инфляционных рисков, с одной стороны, а с другой — предстоящие выборы президента США, обуславливающие волатильность на мировых рынках. При этом часть экспертов предполагала, что регулятор может снизить ставку «символически» — на 0,25 п.п.