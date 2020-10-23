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15:40 (мск), источник: РБК

В Госдуме сравнили госпрограммы с неспособным ожить покойником

Реализуемые в России госпрограммы доказали свою неэффективность, а потому стоит от них отказаться, заявил на заседании председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Источник: Reuters

«Может быть, стоит отказаться от механизма, который за 10 лет доказал свою неэффективность, и работать на основании национальных целей?», — предложил депутат главе Минэкономразвития Максиму Решетникову на заседании комитета, где 23 октября рассматривались госпрограммы в сфере экономического и энергетического развития (цитата по сообщении пресс-службы Госдумы).

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Министр, однако, с таким предложением не согласился. По словам Решетникова, госпрограммы необходимы как инструмент, который связывает бюджет с целями и если отказаться от них, то придется искать им замену.

«Придется придумывать тогда что‑то иное, что столкнется с этими же проблемами», — сказал Решетников, заявив в то же время о намерении «пересмотреть и донастроить всю систему государственных программ». «Потому что очевидно, что действующая система целевых индикаторов программ в том виде, как есть, не отражает и не полностью нацелена на достижение тех задач, которые поставил президент», — добавил он.

Макаров в эффективности перенастройки госпрограмм, которые, по его словам, представляют собой лишь «инструмент занятости чиновников», усомнился.

«Зачем вы снова пытаетесь реанимировать покойничка? Его можно подкрасить, можно тон наложить, можно там румянец, будет выглядеть обалденно совершенно, но не оживет», — сказал депутат (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы предлагаем отказаться от этого инструмента. Если он вам нужен для аналитики — оставьте его как аналитический документ, не более того», — добавил Макаров.

20 октября, в ходе обсуждения комитетом по бюджету госпрограммы «Развитие образования», Макаров уже говорил о целесообразности отказа от государственных программ как механизма регулирования.

«Потому что определение политики в сфере образования или здравоохранения государственная программа, с нашей точки зрения, не дает», — сказал Андрей Макаров.

В тот же день Счетная палата сообщила, что кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» к сентябрю составило только 55,3%.

Осенью 2019 года занимавший тогда пост главы Минэкономразвития Максим Орешкин говорил в интервью РБК, что государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать.

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