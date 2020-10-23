Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 октябряНачало Венгерского восстания, принятие решения о проведении Олимпиады в Москве и другие памятные события, которые происходили в разные годы 23 октября
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
11Белые следы вулкана
16:37 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина назвала «неожиданным» арест топ-менеджера банка «Траст»

Арест главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова стал неожиданностью для Банка России, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Источник: Reuters

«Что касается Хабарова, конечно, это было неожиданно. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы банк “Траст” успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами, возврату проблемных активов», — сказала она.

Читайте также
Топ-менеджера банка «Траст» задержали по подозрению в мошенничестве

Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.

9 октября Хабаров был арестован до 30 ноября 2020 г. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был бизнес-партнером Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии».

Богатиков утверждает, что в 2014—2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.

В «Трасте» арест одного из топ-менеджеров назвали «неожиданным и неприятным событием». Также в банке заявили, что в связи с произошедшим будут вынуждены скорректировать «ряд бизнес-процессов».

 ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за сутки
Путин призвал аккуратнее вводить ограничения из-за коронавируса
Эксперт: Трамп готовится к публичному увольнению, и он это знает
Минздрав призвал не принимать антибиотики для профилактики COVID
В Госдуме заявили о неэффективности госпрограмм
Снимок теракта в Найроби стал лучшей репортажной фотографией
Чемпионаты Испании и Италии: 5 главных матчей на выходных
Голикова заявила об опасности COVID-19 для людей с диабетом
Здоровье
Врач назвала самый полезный перекус после 18:00 Он может включать, например, киви.
Hi-Tech
Xiaomi показала умную суперкровать. Цена впечатляет Еще одно умное устройство бренда
Горячие темы на Авто
Сразу предупреждаю. Тяжёлая тема. Извините заранее. 372
Родила царица в ночь - не то сына, не то дочь. 329
Сигналите пешеходам во дворах? 249
От Франции к Забайкалью. Пишут из забайкальского лечебного учреждения... Моим оппонентам о Величии. Да да, именно так. С заглавной буквы. И никак иначе. 151
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Gnezdo.ru
Бездарные актрисы, которых не любят зрители
Алсу показала своих детей: редкие фото
48 лет спустя: как изменились «Зита и Гита»
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь