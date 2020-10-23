16:37 (мск), источник: Ведомости
Набиуллина назвала «неожиданным» арест топ-менеджера банка «Траст»
Арест главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова стал неожиданностью для Банка России, заявила в ходе
«Что касается Хабарова, конечно, это было неожиданно. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы банк “Траст” успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами, возврату проблемных активов», — сказала она.
Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.
9 октября Хабаров был арестован до 30 ноября 2020 г. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был
Богатиков утверждает, что в 2014—2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат
В «Трасте» арест одного из