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16:49 (мск), источник: Ведомости

Белоруссия приостановила транспортировку нефти из России в Европу

Транспортировку российской нефти в Европу через территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» приостановили из-за технических проблем в Польше, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Источник: AP 2020

«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства ПАО “Транснефть” в этой стране запросила приостановку транспортировки нефти по МН Мозырь — Брест», — сказал Тищенко.

По его словам, оператор белорусского участка трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры для обеспечения транзита запланированных объемов сырья.

«В настоящее время поступающая с территории РФ нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС “Мозырь”», — добавил представитель «Белнефтехима».

В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.

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