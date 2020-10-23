16:49 (мск), источник: Ведомости
Белоруссия приостановила транспортировку нефти из России в Европу
Транспортировку российской нефти в Европу через территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» приостановили
«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства ПАО “Транснефть” в этой стране запросила приостановку транспортировки нефти по МН Мозырь — Брест», — сказал Тищенко.
По его словам, оператор белорусского участка трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры для обеспечения транзита запланированных объемов сырья.
«В настоящее время поступающая с территории РФ нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС “Мозырь”», — добавил представитель «Белнефтехима».
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.