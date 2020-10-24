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13:29 (мск), источник: РБК

В России изменили правила продажи лекарств из-за проблем в регионах

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Источник: Reuters

Как говорится в поступившем в РБК сообщении министерства, Мантуров говорил о проблемах, связанных «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.

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В регионах ранее сообщали о проблемах с продажей лекарств из-за системы маркировки. В Пермском крае с октября начался ажиотажный спрос на противовирусные и антибактериальные препараты, заявила начальник управления по организации лекарственного обеспечения регионального Министерства здравоохранения Елена Струева. Владелец сети аптек «Планета здоровья» Александр Броварец сообщил РБК Пермь, что дефицит в аптеках возникает из-за проблем с маркировкой лекарств, в результате чего «в аптеках 750 позиций лежит мертвым грузом».

14 октября с просьбой помочь в производстве необходимого количества противовирусных препаратов в Минпромторг обратились власти Алтайского края. По данным пресс-службы правительства, в организациях края остался средний запас противогриппозных средств на 1,5−2,5 месяца.

Также о нехватке препаратов писали омский новостной портал «СуперОмск» и «Вести — Кузбасс». В частности, в Кемерове аптеки сообщали о дефиците «Арбидола».

В Минздраве неделю назад, 17 октября, заявили, что в России хватает противовирусных препаратов в лечебных учреждениях, однако в некоторых регионах наблюдается «ажиотажный спрос». В ведомстве отметили, что совместно с Росздравнадзором и операторами системы маркировки оперативно реагируют на обращения дистрибьюторов и потребителей. По данным Минздрава, на складах находится достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств.

Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий. Цель маркировки — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.

В марте текущего года Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) обратилась к властям с просьбой не вводить маркировку из-за карантинных мер. В АРФП указывали, что из-за ограничений зарубежные специалисты не успели настроить оборудование для подготовки к обязательной маркировке. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки, в ответ на это РБК сказали, что не видят предпосылок для откладывания нововведения. В июле Мантуров говорил, что маркировка лекарств «по определению» не может стать причиной дефицита препаратов и повышения цен на них.

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