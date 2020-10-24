13:29 (мск), источник: РБК
В России изменили правила продажи лекарств из-за проблем в регионах
Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Как говорится в поступившем в РБК сообщении министерства, Мантуров говорил о проблемах, связанных «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.
В регионах ранее сообщали о проблемах с продажей лекарств
14 октября с просьбой помочь в производстве необходимого количества противовирусных препаратов в Минпромторг обратились власти Алтайского края. По данным
Также о нехватке препаратов писали омский новостной портал «СуперОмск» и «Вести — Кузбасс». В частности, в Кемерове аптеки сообщали о дефиците «Арбидола».
В Минздраве неделю назад, 17 октября, заявили, что в России хватает противовирусных препаратов в лечебных учреждениях, однако в некоторых регионах наблюдается «ажиотажный спрос». В ведомстве отметили, что совместно с Росздравнадзором и операторами системы маркировки оперативно реагируют на обращения дистрибьюторов и потребителей. По данным Минздрава, на складах находится достаточное количество как маркированных, так и немаркированных лекарств.
Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий. Цель маркировки — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.
В марте текущего года Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) обратилась к властям с просьбой не вводить маркировку