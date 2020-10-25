Состояние богатейшего человека Европы выросло на $8 млрд благодаря продажам Dior и Louis Vuitton

Рынок роскоши и получил особенно сильный удар в начале года из-за пандемии коронавируса, но возглавляемый Арно холдинг LVMH на прошлой неделе продемонстрировал признаки восстановления от кризиса, отмечает Forbes USA. За неделю акции LVMH подорожали на 6%, значительно обогнав индекс крупнейших по капитализации компаний США S&P 500 (за тот же период упал на 0,9%) и индекс Dow Jones Industrial Average (снизился на 0,5%).
При этом проблемный период для LVMH пока не завершился, подчеркивает американский Forbes. Холдинг сообщил о падении выручки на 21% за первые девять месяцев этого года. Его направления, занимающиеся косметикой, напитками и ювелирными изделиями, сообщили о более низкой выручке в третьем квартале этого года, чем за тот же период прошлого. В то же время модное направление, крупнейшее подразделение компании, продемонстрировало рост на 12% — этому в огромной степени поспособствовали высокие продажи брендов Louis Vuitton и Dior.
LVMH — не единственная компания в сфере роскоши, продемонстрировавшая резкий рост, подчеркивает Forbes USA. Компания Hermès сообщила о росте продаж в третьем квартале на 7%. Хотя в Европе и на американском континенте продажи компании заметно снизились, в Азии этот показатель вырос почти на 21% на фоне того, что страны вроде Китая или Южной Кореи успешно контролируют распространение COVID-19 и демонстрируют мощное восстановление экономики, отмечает издание.
Полный список миллиардеров, чье состояние сильнее всего увеличилось за неделю, выглядит следующим образом:
1. Бернар Арно — $122 млрд (рост на $8 млрд);.
2. Марк Цукерберг (глава Facebook) — $102,1 млрд (рост на $4,1 млрд);.
3. Бобби Мерфи (сооснователь Snap) — $8,1 млрд (рост на $2,2 млрд);.
4. Ларри Пейдж (сооснователь Google) — $71,6 млрд (рост на $2,1 млрд);.
4. Сергей Брин (сооснователь Google) — $69,6 (рост на $2,1 млрд);.
6. Эван Шпигель (сооснователь Snap) — $7,7 млрд (рост на $2 млрд);.
7. Цзо Хуэй (председатель Homelink) — $22,4 млрд (рост на $1,8 млрд);.
7. Шелдон Адельсон (глава Las Vegas Sands) — $32,1 млрд (рост на $1,8 млрд);.
7. Колин Чжэн Хуан (руководитель Pinduoduo) — $30,9 млрд (рост на $1,8 млрд);.
10. Амансио Ортега (сооснователь Inditex, владеющей сетью Zara) — $67,1 млрд (рост на $1,6 млрд).