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14:40 (мск), источник: Газета.Ру

ЦБ ухудшил свой прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году

Вывод капиталов из России по итогам 2020 года удвоится и составит $53 млрд, прогнозирует Центробанк. В следующем году из страны выведут еще $35 млрд. Отток средств усиливается из-за санкций Запада, слабого рубля и урезания инвестиционных программ крупнейшими компаниями, считают эксперты.

Источник: AP 2020

Центробанк более чем в два раза ухудшил собственный прогноз по выводу денег из России. По итогам 2020 года отток капитала составит $53 млрд, а не $25 млрд, как прогнозировалось в июле. Пересмотр прогноза состоялся на этой неделе по итогам заседания совета директоров ЦБ. Для сравнения, отток капитала в прошлом году составил «всего» $26 млрд.

Регулятор ухудшил прогноз и на 2021 год: с $25 млрд до $35 млрд.

В 2022 году отток окажется на уровне $20 млрд. В 2023-м составит $15 млрд. Впрочем, прогнозы на столь удаленный период эксперты не рекомендуют принимать в расчет.

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Ситуация в экономике страны резко меняется даже в течение полугода. Например, в апрельском прогнозе ЦБ предрекал вывод капитала по итогам этого года на уровне всего $15 млрд, понизив его на $5 млрд относительно февральского.

Не говоря уже о том, что прежний апрельский прогноз на 2021−2022 годы был дан и вовсе в розовом цвете — отток $10 млрд.

На этот раз ЦБ изменил собственный прогноз в сторону ухудшения на фоне продолжающегося сокращения экономики — на 4−5% по итогам текущего года. Не сильно поможет восстановлению роста ВВП даже подорожавшая нефть и подросший за счет этого экспорт. Среднегодовая цена нефти на 2021 год прогнозируется теперь не $40, а $45 за баррель, заключает ЦБ.

Приток капитала в Россию за последние 25 лет был отмечен только в 2006 и в 2007 годах и достигал $87 млрд.

Пиковый отток пришелся на кризисный 2008 год — $133 млрд и 2014 год, когда Россия присоединила Крым — $154 млрд.

Забыли про санкции

Еще в 2018 году эксперты «Центра развития» НИУ ВШЭ указывали на возможный объем вывода капиталов из России в объемах, которые сейчас сопоставимы с нынешним прогнозом регулятора на текущий год. И среди ключевых факторов, негативно влияющих на настроения инвесторов, указывали санкции Запада против России и ответные рестрикции.

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При отсутствии новых шоков эффекты от санкций США будут исчерпаны в течение 1−2 лет, утверждали эксперты. Но в целом, санкции неизбежно продолжат оказывать «негативное влияние на экономический рост на более фундаментальном уровне», вызывая ограничение притока иностранных инвестиций, осложнение выхода на внешние рынки и прочее.

Санкции продолжат негативно влиять на общую конкурентоспособность страны, что приведет к ограничению долгосрочных темпов роста, предупреждали эксперты еще два года тому назад. На российском финансовом рынке продолжится вынужденная распродажа активов, попавших под санкции компаний, а также «значимый рост риска и соответствующее ухудшение потоков капитала».

До конца этого года еще два с лишним месяца, но прогноз ВШЭ двухлетней давности, похоже, начинается сбываться. Традиционно консервативный ЦБ уже сейчас называет сумму в $53 млрд. Не исключено, что будeт больше: на уровне все того же 2018 года отток составил $63 млрд.

Этого не исключают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Санкционное давление на Россию и агрессивная риторика Запада из-за ситуации в Белоруссии, из-за Навального и «Северного потока — 2», а также слабость сырьевых рынков — все это сокращает положительное сальдо торгового баланса и бюджетную «подушку безопасности», приведет к нарастающему выводу капитала в 2020 году.
Александр Лосев
гендиректор УК «Спутник-Управление капиталом»

По мнению управляющего партнера инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрея Акопяна, ухудшение прогноза регулятором связано со снижением притока иностранного инвестиционного и кредитного капитала в этом году. «И не только из-за санкций, но и из-за падения спроса на капитал, в том числе из-за урезания инвестиционных программ крупнейшими компаниями в связи с пандемией», — говорит Акопян.

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Спекулянтам стало здесь не интересно

Еще один важный фактор в этой связи — падение объемов репатриации валютной выручки экспортерами (из-за резкого падения цен на наши главные экспортные товары), параллельно с ростом покупки долларов населением и государством в валютные резервы.

«Даже резкий приток частных инвесторов на рынок акций и переток в том числе рублевых банковских депозитов на фондовый рынок в значительной части был направлен на инвестиции в иностранные акции, что также сопровождалось конвертацией рублей в доллары, то есть «оттоком капитала», — уточняет Акопян.

Возможное удвоение оттока, как считает главный экономист «Арикапитал» Сергей Суверов, связано и с необходимостью погашения внешних долгов. По данным ЦБ, совокупные платежи госорганов, банков, корпоративного сектора составят в этом году примерно $76 млрд.

К внутренним факторам, влияющим на размер вывода средств за рубеж, следует отнести слабость экономики и сокращение инвестиций, недостаточную антикризисную поддержку бизнеса, добавляет Лосев из компании «Спутник-Управление капиталом».

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«А главное, невероятную и труднообъяснимую при столь колоссальных золото-валютных резервах слабость рубля, ставшего в 2020 году одной из худших валют мира. Девальвация рубля лишь усиливает отток капитала, потому что при такой динамике курса и при низких ставках, вложения в рублях выглядят в лучшем случае нелогичными», — считает Лосев.

К этому добавился негатив от повышения налогов (на компании горно-добывающего сектора и отмену льгот на добычу нефти в трудноизвлекаемых месторождениях), что вызвало отток инвесторов с российского рынка акций, а также резкое снижение в течение этого года ключевой ставки Банка России. Это остановило кэрри-трейд, игру на разнице процентных ставок, что также вылилось в бегство инвесторов из России, заключает эксперт.

Рустем Фаляхов

Структура мировых офшоров и тайна оттока капитала. Сергей Ануреев
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