Кудрин дал совет, как хранить сбережения

18:09 (мск), источник: РИА Новости
Такой вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие
По мнению Кудрина, до конца следующего года курс рубля останется около текущих значений.
«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — добавил он в программе Наили
В пятницу рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля — минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля. Как заявил Наили