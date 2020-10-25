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18:09 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин дал совет, как хранить сбережения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин порекомендовал россиянам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.

ЦБ: $ 76.4667   -0.61 € 90.4142   -0.94 ММВБ: $ 76.1250   -0.46 € 90.2875   -0.24
Источник: РИА Новости

Такой вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.

По мнению Кудрина, до конца следующего года курс рубля останется около текущих значений.

«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — добавил он в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

В пятницу рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля — минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля. Как заявил Наили Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф, курс российской валюты сильно недооценен. По его словам, если «геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной», то рубль может укрепиться до конца года.

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