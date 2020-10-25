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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Греф ожидает укрепления рубля до конца года

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля сильно недооценен. По его мнению, национальная валюта укрепится до конца года.

ЦБ: $ 76.4667   -0.61 € 90.4142   -0.94 ММВБ: $ 76.1250   -0.46 € 90.2875   -0.24
Источник: РИА "Новости"
Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится.
Герман Греф
(цитата по т\к «Россия 1»)

Глава Сбербанка считает, что российская экономика полностью восстановиться в 2022 году, потому что в 2021-м «нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом».

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«Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя — это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал», — сказал Греф.

Напомним, ЦБ 23 октября улучшил прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,5−5,5% до 4−5%, но ухудшил прогноз по росту в 2021 году — с 3,5−4,5% до 3−4% ВВП. Банк России повысил прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году до $41 с $38 за баррель, а в 2021 году — до $45 с $40 за баррель.

На торгах в пятницу курс доллара на российском рынке закрепился ниже уровня 76,5 руб./$. Укреплению рубля способствует продажа валюты со стороны российских экспортеров, которые готовятся к налоговым платежам, и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила и сделки с акциями Сбербанка.

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