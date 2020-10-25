16:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Греф ожидает укрепления рубля до конца года
Президент Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля сильно недооценен. По его мнению, национальная валюта укрепится до конца года.
Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет
более-менеестабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится.
Глава Сбербанка считает, что российская экономика полностью восстановиться в 2022 году, потому что в 2021-м «нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом».
«Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя — это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал», — сказал Греф.
Напомним, ЦБ 23 октября улучшил прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,5−5,5% до 4−5%, но ухудшил прогноз по росту в 2021 году — с 3,5−4,5% до 3−4% ВВП. Банк России повысил прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году до $41 с $38 за баррель, а в 2021 году — до $45 с $40 за баррель.
На торгах в пятницу курс доллара на российском рынке закрепился ниже уровня 76,5 руб./$. Укреплению рубля способствует продажа валюты со стороны российских экспортеров, которые готовятся к налоговым платежам, и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила и сделки с акциями Сбербанка.