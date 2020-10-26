05:17 (мск), источник: РИА Новости
Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в российских регионах по итогам
Пандемия коронавируса оказала негативное влияние практически на все секторы экономики и социальной сферы. Одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости.
По итогам
Как полагают эксперты, более существенный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и увеличением социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного. В качестве поддержки населения правительство изменило условия регистрации нетрудоустроенных на биржах труда — стать зарегистрированным безработным стало значительно проще, также выросло и пособие по безработице.
В августе из 4,8 миллиона безработных (по методологии МОТ) в возрасте от 15 лет и старше 21,8% составляет молодежь в возрасте до 25 лет, то есть более 1 миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек). Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет — по итогам августа 2020 года их доля в общей структуре составляет 15,9%, или чуть более 760 тысяч человек (менее 600 тысяч было в августе 2019 года). Средний возраст безработного составляет 35,6 года.
На поиск работы в среднем в
В сентябре рост безработицы продолжился. По итогам месяца количество официально зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раза по сравнению с сентябрем 2019 года и достигло 3,7 миллиона человек (4,9% от численности всей рабочей силы).
Для оценки ситуации в региональном разрезе РИА Новости подготовило рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы на основе данных Росстата. Уровень безработицы (по стандартам МОТ) варьируется от 2,5% в
В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам
По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10%. Если год назад таких регионов было шесть, то по итогам лета 2020 года их стало 13.
Наиболее сложная ситуация — в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%), в
Как отмечают эксперты, в этих регионах ситуация на рынке труда никогда не была простой, но если в предыдущие периоды можно было наблюдать и положительную динамику в решении проблемы трудоустройства, то сейчас кризисные явления существенно осложнили ситуацию.
По итогам
* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.