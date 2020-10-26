Китай может снизить объем закупок российского сжиженного газа

Китайская ￼￼нефтегазовая компания PetroChina ранее представила оптимистичный прогноз о ситуации с газом в стране. В компании считают, что спрос в Поднебесной в перспективе 15 лет удвоится, но большая часть потребляемого в 2035 году газа будет обеспечена за счет собственной добычи, указывает издание Petroleum Economist.
Если собственное производства газа действительно вырастет, как прогнозирует PetroChina, Китай может как снизить объемы импортируемого топлива, так и пересмотреть участие в новых проектах, считает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
В зоне риска может оказаться новый проект «Сила Сибири — 2» — магистральный газопровод из России в Китай через территорию Монголии, полагает Игорь Юшков. В начале сентября 2020 года стало известно, что «Газпром» начал его проектировать. Экспортная мощность может составить до 50 млрд куб. м газа в год.
Что касается СПГ, то глава Минэнерго России Александр Новак ранее прогнозировал, что доля России на мировом рынке СПГ может составить 25%. Но без китайского рынка достичь этого показателя будет проблематично, считают эксперты.
В 2019 году добыча сланцевого газа в Китае составила около 15 млрд куб. м — втрое больше, в 2015-м (4,8 млрд куб. м). Но это примерно на четверть ниже, чем ожидалось по официальным прогнозам.
Внутренняя добыча газа в Китае будет расти, но ее будет недостаточно для того, чтобы обеспечить растущий спрос, указано в презентации «Газпрома», с которой ознакомились «Известия». Производство, вероятно, достигнет 300 млрд куб. м к 2035 году. Потребление же к этому сроку может достигнуть 610 млрд куб. м, говорится в материалах компании.