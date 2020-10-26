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03:51 (мск), источник: Известия

Банки не получат 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам

Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов приведут к перетоку 3,4 трлн рублей в 2020—2025 годах из банков в альтернативные инвестиционные инструменты. Такой прогноз специально для «Известий» подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Источник: Известия

«Возможность заработать на фондовом рынке, рынке недвижимости или через валютную переоценку выше, чем на банковских депозитах, поскольку Банк России последнее время снижал ключевую ставку для стимулирования экономики в период пандемии. Дополнительным антистимулом роста банковских сбережений является ввод налога на доходы с крупных депозитов», — указали эксперты НРА.

По словам старшего директора НРА Юрия Ногина, большая часть (около половины) этих средств граждане переложат в ценные бумаги из-за достаточно низкого порога входа, агрессивной рекламы этих инструментов и потенциально большей доходности. На втором месте — недвижимость, в основном жилая. Последним по величине перетока денежных средств будет приобретение населением наличной валюты.

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Опрошенные «Известиями» эксперты считают прогноз НРА вполне обоснованным. Например, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий согласен, что в течение ближайших трех лет банковская система вполне может не досчитаться 3−4 трлн рублей. Уже на данный момент он оценивает отток средств населения со срочных депозитов в 1,7 трлн рублей за январь-сентябрь этого года. И хотя общая статистика ЦБ по объему привлеченных у физлиц банками средств показывает рост, но происходит благодаря текущим счетам. Они, в свою очередь, прирастают коронавирусными детскими пособиями и средствами на эскроу-счетах.

В минувшую пятницу Центробанк уже второй раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений — 4,25% годовых. И в комментариях к решению регулятор помимо других причин указал необходимость адаптации граждан к переменам на финансовом рынке, которые связаны с беспрецедентным снижением процентных ставок.

Действительно, как показывают данные ЦБ, максимальная ставка (4,32% годовых) по десяти крупнейшим банкам за год снизилась почти на треть и вплотную приблизилась к показателю инфляции. А значит, реального дохода такие вклады не приносят.

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 Доходное вместо: из-за низких ставок банки могут лишиться 3,4 трлн рублей
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