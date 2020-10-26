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18:31 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса.

Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом говорится в размещенном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса», — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — 31 декабря 2021 года.

С конца марта в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок.

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