Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении.
Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате.
Так, по данным ведомства, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 российских регионах, причем в 9 из них размер ПМП не менялся с 2018 года. «В результате, в этих 24 субъектах, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 руб.», — говорится в документе.
В Счетной палате отметили, что в следующем году в 18 регионах России размер ПМП останется без изменений, а в 15 из них он сохранится на одном уровне три года подряд.
С 2021 года правительство изменило подход к расчету прожиточного минимума, в том числе прожиточного минимума пенсионера. Прожиточные минимумы трудоспособного населения, пенсионеров и детей будут определены в соотношении с прожиточным минимумом на душу населения в целом по России: для трудоспособного населения — 109% от этого уровня, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%. Прожиточный минимум пенсионера, по данным Минтруда, составит в в 2021 году в среднем 10 тыс. 22 руб.