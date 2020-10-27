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10:59 (мск), источник: РБК

Каждая пятая компания в России призналась в угрозах понижением зарплат

Более 20% работодателей грозят сотрудникам понижением зарплаты, если недовольны их работой, почти 40% сообщили, что они готовы пойти на это в определенных условиях. Наиболее частой причиной штрафов оказались регулярные ошибки.

Источник: Агентство «Москва»

22% опрошенных руководителей российских компаний рассказали, что им приходилось грозить сотрудникам понижением зарплат, так как они сочли это единственной возможностью мотивировать персонал работать лучше. Это данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (есть у РБК).

Еще 39% респондентов сообщили, что им не приходилось таким образом угрожать сотрудникам, но они не исключают, что могли бы так поступить в определенной ситуации. Оставшиеся 39% опрошенных заявили, что они против таких методов.

Исследование проводилось по России в сентябре 2020 года на выборке более 1 тыс. респондентов. В выборку вошли представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

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44% представителей российских компаний сообщили, что у них существует система штрафов для сотрудников. При этом только 9% респондентов сообщили, что действительно используют штрафы для наказания работников за невыполнение трудовых обязательств. Наиболее популярным ответом на вопрос о виде наказания для совершившего проступок работника стал «Провожу беседу, чтобы выяснить, почему сотрудник так поступил» (57%).

Наиболее частой причиной материальных штрафов в компаниях стали систематические ошибки при выполнении работ — о штрафах для сотрудников по этой причине сообщил каждый третий (33%) опрошенный работодатель.
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Второй по популярности причиной штрафов стали опоздания — о штрафах за это сообщили 19% представителей российских компаний. 17% применяют штрафы из-за жалоб клиентов, 15% — в случаях недостачи. В 13% компаний материальное наказание накладывают из-за злоупотребления вредными привычками в рабочее время. Среди других популярных причин штрафов оказались раскрытие коммерческой тайны, нарушение корпоративной культуры, соцсети и другие посторонние занятия на рабочем месте.

В 41% случаев работодатели сообщили, что не штрафуют сотрудников материально.

В апреле около четверти российских компаний (27%) сообщили, что ожидают сокращения зарплат сотрудников в ближайшие полгода из-за кризиса, вызванного ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом. В июле эксперты лаборатории «СберДанные» Сбербанка констатировали, что трудовые доходы с начала пандемии сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.

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