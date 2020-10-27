Состояние 10 богатейших миллиардеров мира упало больше чем на $17 млрд за день

Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров мира в понедельник сократилось больше чем на $17,5 млрд. Единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние в понедельник выросло на 0,08%. Вот как изменилось состояние самых богатых людей мира, по данным Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени:
В понедельник на американском фондовом рынке началась распродажа. Для промышленного индекса Dow Jones (включает 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США) понедельник стал худшим днем с начала сентября — на закрытии торгов 26 октября индекс упал на 2,3% или 650,19 пункта. Индекс S&P 500 (объединяет 500 крупнейших торгующихся компаний США) потерял 1,9%, показав самое большое падение за месяц. Индекс Nasdaq (компании, которые торгуются на одноименной бирже) снизился на 1,6%.
Обрушение индексов произошло на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом в США, пишет CNBC. Среднее число новых заражений в США за последние семь дней достигло рекордной отметки в 68 767 человек в сутки, сообщает телеканал. Падение индексов, как пишет CNBC, также могло быть спровоцировано приостановкой переговоров между республиканцами и демократами о мерах стимулирования американской экономики. Аналитики прогнозируют, что решение по этому вопросу, возможно, не будет принято до президентских выборов в стране 3 ноября.