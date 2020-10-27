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11:16 (мск), источник: Forbes

Состояние 10 богатейших миллиардеров мира упало больше чем на $17 млрд за день

Совокупное состояние 10 богатейших людей мира за день уменьшилось больше чем на $17 млрд. Понедельник стал худшим днем на фондовом рынке США с сентября из-за растущей угрозы COVID-19.

Источник: AP 2020

Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров мира в понедельник сократилось больше чем на $17,5 млрд. Единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние в понедельник выросло на 0,08%. Вот как изменилось состояние самых богатых людей мира, по данным Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени:

  • Основатель и глава Amazon Джефф Безос: плюс $144 млн, состояние — $188,7 млрд;
  • Президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и семья: минус $1,7 млрд, состояние — $120,6 млрд;
  • Сооснователь Microsoft Билл Гейтс: минус $1,7 млрд, состояние — $115,2 млрд;
  • Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг: минус $2,8 млрд, состояние — $101,8 млрд;
  • Основатель Tesla Илон Маск: минус $66 млн, состояние — $93 млрд;
  • Инвестор Уоррен Баффет: минус $1,6 млрд, состояние — $78,8 млрд;
  • Владелец Reliance Industries Мукеш Амбани: минус $3,7 млрд, состояние — $77,3 млрд;
  • Основатель Oracle Ларри Элисон: минус $2,6 млрд, состояние — $76,1 млрд;
  • Экс-глава Microsoft Стив Балмер: минус $1,7 млрд, состояние — $71,8 млрд;
  • Cооснователь Google Ларри Пейдж: минус $2 млрд, состояние — $70,6 млрд;

В понедельник на американском фондовом рынке началась распродажа. Для промышленного индекса Dow Jones (включает 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США) понедельник стал худшим днем с начала сентября — на закрытии торгов 26 октября индекс упал на 2,3% или 650,19 пункта. Индекс S&P 500 (объединяет 500 крупнейших торгующихся компаний США) потерял 1,9%, показав самое большое падение за месяц. Индекс Nasdaq (компании, которые торгуются на одноименной бирже) снизился на 1,6%.

Обрушение индексов произошло на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом в США, пишет CNBC. Среднее число новых заражений в США за последние семь дней достигло рекордной отметки в 68 767 человек в сутки, сообщает телеканал. Падение индексов, как пишет CNBC, также могло быть спровоцировано приостановкой переговоров между республиканцами и демократами о мерах стимулирования американской экономики. Аналитики прогнозируют, что решение по этому вопросу, возможно, не будет принято до президентских выборов в стране 3 ноября.

Тимур Батыров

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