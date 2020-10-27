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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендовал закрывать заведения на ночь

Закрытие круглосуточных ресторанов грозит участникам рынка потерей части выручки, а некоторые ночные клубы на этом фоне уже отменяют мероприятия до конца ноября.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Роспотребнадзор рекомендовал запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание на время с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое должно вступить в силу в среду. Мера необходима для снижения рисков распространения COVID-19 в РФ в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, отмечается в документе.

В службе уточнили, что окончательные решения по рекомендациям будут принимать руководители субъектов РФ.

Сегодня работа ресторанов по ночам запрещена, к примеру, в Санкт-Петербурге. В Москве с 19 октября для посещения ночных клубов необходим check-in по QR-коду или через СМС. На конец прошлой недели QR-коды получили 1,47 тыс. дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений Москвы. Всего было зафиксировано 115 тыс. check-in.

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Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что рекомендации для участников рынка сформулированы недостаточно четко. «Неясно, что нужно перестать делать в 23:00, — закрывать кухню или удалять всех из ресторана», — рассуждает он.

Кроме того, добавляет Бухаров, встает вопрос о работе круглосуточных заведений на вокзалах и в аэропортах.

Московский ночной клуб Distrikt27, работающий с четверга по субботу с 23:00 до 08:00, вынужден отменить все мероприятия до конца ноября, рассказывает арт-директор площадки Давид Автандилов.

«Еще одной приостановки деятельности мы не выдержим, необходимо переходить в новые реалии. Возможно, переквалифицируемся и будем проводить в дневное время», — говорит Автандилов.

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Гендиректор ГК «Шоколадница» (управляет одноименными кофейнями, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби») Олег Подгорный оценивает падение выручки группы из-за закрытия круглосуточных заведений в 1−2%.

По словам директора по маркетингу TanukiFamily Станислава Колоскова, в Москве из 60 ресторанов «Тануки» 12 точек работают круглосуточно, а в регионах круглосуточных заведений практически нет. «Безусловно, невозможность работы в позднее время отразится на выручке, но мы будем стараться компенсировать это нашей доставкой», — говорит он.

В целом, отмечает Игорь Бухаров, сегодня сложилась практика, когда некоторые гости могут прийти в ресторан ужинать и в 21:00, и в 22:00, а завтракать — в 7:00. А введение дополнительных ограничений на время работы может в результате собрать в заведении большое число людей примерно в одно время, указывает он.

Анатолий Костырев, Никита Щуренков

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