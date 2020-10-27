14:46 (мск), источник: РБК
Минтруд поспорил со Счетной палатой о прожиточном минимуме пенсионера
Минтруд подчеркивает, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к его росту у пенсионеров. В Счетной палате в этом сомневаются.
В новом подходе к расчету прожиточных минимумов для различных категорий населения заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера, говорится в заявлении Минтруда, опубликованном на сайте ведомства.
С 2021 года для трудоспособного населения, пенсионеров и детей прожиточные минимумы будут определяться в соотношении с прожиточным минимумом на душу населения в целом по России. Для трудоспособного населения — 109% от этого уровня, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.
Прожиточный минимум пенсионера, по данным Минтруда, составит в 2021 году в среднем 10 022 руб. В свою очередь, прожиточный минимум на душу населения будет определяться в зависимости от медианного среднедушевого дохода (уровня, выше которого доходы у 50% населения, по итогам 2019 он составил 26 365 руб). До сих пор прожиточный минимум на душу населения определялся на основе стоимости потребительской корзины.
В своем заключении на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021-й и плановый период 2022—2023 годов Счетная палата указала, что изменение методики расчета прожиточного минимума пенсионера не гарантирует его ежегодного увеличения.
В ведомстве указали, что если прожиточный минимум пенсионера в регионе не меняется в течение нескольких лет, то в новом году по сравнению с текущим пенсионные выплаты уменьшатся. Счетная палата указала, что в 24 регионах прожиточный минимум пенсионера остался в 2020 году на уровне 2019 года. В результате, указывает ведомство, в 2020 году у 96,4% получателей федеральной социальной доплаты рост пенсионных выплат составил от 0 до 10 руб. В 2021 году без изменений прожиточный минимум пенсионера останется в 18 регионах.
Расчеты, которые приведены в отчете Счетной палаты, основаны на результатах прошлых лет, отмечает Минтруд. Они показывают, что в ряде регионов прожиточный минимум, устанавливаемый на основе потребительской корзины, зачастую не изменялся.
Министерство добавило, что среднедушевой медианный доход, от которого в новой модели рассчитывается прожиточный минимум, стабильно растет — с 2013 по 2019 год он увеличился на 38,5%.
Согласно бюджету Пенсионного фонда России, к 2023 году прожиточный минимум пенсионера должен достигнуть 10 818 руб. В 2020 году он составляет 9 240 руб.