21:00 (мск), источник: РИА Новости
Власти разрешили полеты за рубеж из Уфы
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти РФ разрешили полеты за границу из Уфы, сообщает Росавиация.
«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включён пункт Уфа», — сообщило ведомство.
Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы,
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.