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21:00 (мск), источник: РИА Новости

Власти разрешили полеты за рубеж из Уфы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти РФ разрешили полеты за границу из Уфы, сообщает Росавиация.

Источник: РИА Новости
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«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включён пункт Уфа», — сообщило ведомство.

Ранее полеты за рубеж были возможны только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.

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