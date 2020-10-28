08:04 (мск), источник: RNS
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость
Регистрация прав на недвижимость в России будет ускорена, а сама процедура упрощена благодаря внедрению по всей стране ФГИС ЕГРН, сообщила
«Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН — это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», — приводит слова Абрамченко ее
Если раньше процедура предусматривала до 8 различных шагов и в ряде случаев более месяца ожидания, то внедрение ФГИС ЕГРН позволит ускорить оформление документов до нормативных 10 дней, на практике — до 3 дней, а в ряде случаев и быстрее. В качестве примера преимуществ новой системы Абрамченко рассказала, что регистрация Крымского моста была совершена за одни сутки.
«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», — сказала
Новая система также позволит оформлять недвижимость в других регионах, не выезжая за пределы своего.