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11:20 (мск), источник: РИА Новости

Ту-154 совершил последний в России гражданский полет

ЯКУТСК, 28 окт — РИА Новости. Единственный из оставшихся в российской гражданской авиации Ту-154 совершил последний полет.

Источник: РИА "Новости"

Борт компании «Алроса» доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск.

В 2002 году этот лайнер принадлежал Мирнинскому авиапредприятию, а в 2013-м пополнил авиапарк «Алросы».

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«За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании “Алроса” Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам гендиректора компании Андрея Гулова, у воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации самолет останется в новосибирском аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет.

«Алроса» — единственная компания, которая выполняла в последние годы регулярные авиаперевозки на Ty-154М и Ту-134. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации «Толмачево». В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М «Ижма», который авиакомпания «Алроса» также передала на хранение в Музей.

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