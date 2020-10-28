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08:51 (мск), источник: РБК

«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви

Принадлежащее инвестфонду Baring Vostok Первое коллекторское бюро выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб., после чего тот откажется от гражданского иска на такую же сумму, поданного в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Майкла Калви. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Восточного».

Источник: Reuters

«Банк “Восточный” и Первое коллекторское бюро достигли соглашения, в результате которого банк получит 2,545 млрд руб. После получения денежных средств банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела № 11902007703000024 (дело Калви. — РБК), находящегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета России, в связи с урегулированием требований банка», — говорится в сообщении банка. 2,5 млрд руб. — это сумма предполагаемой растраты по уголовному делу, возбужденному против Калви.

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Представитель Baring Vostok заявлял РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный». Такое сообщение Baring Vostok выпустил на фоне подачи «Восточным» иска в кипрский суд к Evison, кипрской структуре фонда, и ареста принадлежащих ей акций банка. «Использование банка для предъявления надуманных претензий и заморозки акций фонда в такой момент деструктивно. Baring Vostok инвестировал в “Восточный” сотни миллионов долларов, чтобы он встал в один ряд с такими успешными проектами фонда, как “Тинькофф” и Kaspi.kz, однако у неправомерно захватившего контроль в банке “Финвижн” и нового менеджмента, очевидно, другие планы», — говорили в фонде.

Владелец «Финвижн» Артем Аветисян заявлял о готовности заключить мировое с Baring Vostok в интервью РБК в 2019 году. РБК направил запрос в пресс-службу банка «Восточный», Baring Vostok и «Финвижн».

Как развивалось дело

Уголовное дело против Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Кроме него фигурантами дела стали топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов. На тот момент Baring Vostok был основным акционером банка «Восточный» и акционером ПКБ.

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С заявлением о преступлении в ФСБ обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер Артема Аветисяна (на тот момент владел 32% банка через компанию «Финвижн»). Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению кредита на 2,5 млрд руб., выданного ПКБ в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном», который ведут Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна. Аветисян говорил, что уголовное дело не стоит рассматривать как часть корпоративного спора. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла суды в России и добилась исполнения опциона на 9,9% акций «Восточного», став вместе с партнерами Аветисяна контролирующим акционером банка. Стороны также ведут споры в Англии, на Кипре и в Италии. В последней юрисдикции фонду удалось арестовать недвижимость семьи Аветисяна.

Первоначальное обвинение Калви и других фигурантов дела в мошенничестве строилось на том, что акции, полученные от ПКБ в погашение долга на 2,5 млрд руб., как посчитало следствие, стоили 600 тыс. руб., и таким образом средства банка были похищены. Калви обманом убедил совет директоров, в который входил Юсупов, проголосовать за такую сделку, считало следствие. Осенью заказанная следствием оценка показала, что акции IFTG стоили больше 3 млрд руб. по рыночной оценке и около 256 млн руб. на момент сделки. Такая стоимость объясняется тем, что в уставе IFTG были ограничения на распоряжение акциями, которые были сняты еще до возбуждения уголовного дела.

В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (п. 4 ст. 160 УК). Это подразумевает, что обвиняемые похитили вверенные им средства. Защита фигурантов дела неоднократно заявляла, что в действительности сделка по выдаче кредита ПКБ предназначалась для погашения задолженности банка перед «БКС Кипр» на 2,5 млрд руб., в результате чего из-под залога были освобождены евробонды на балансе «Восточного». Адвокат Ивана Зюзина Виктория Бурковская, в частности, говорила РБК, что следствие отказалось приобщить к делу документы, подтверждающие передачу средств в пользу БКС.

В октябре 2020 года расследование завершилось: защитники и фигуранты уголовного дела также завершили ознакомление с его материалами и подали следователю финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования. На прошлой неделе адвокат Калви Тимофей Гриднев говорил «Коммерсанту», что дело, судя по косвенным признакам, передано в Генпрокуратуру. В надзорном органе оно должно быть утверждено и направлено в суд.

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