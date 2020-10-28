«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви

«Банк “Восточный” и Первое коллекторское бюро достигли соглашения, в результате которого банк получит 2,545 млрд руб. После получения денежных средств банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела № 11902007703000024 (дело Калви. — РБК), находящегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета России, в связи с урегулированием требований банка», — говорится в сообщении банка. 2,5 млрд руб. — это сумма предполагаемой растраты по уголовному делу, возбужденному против Калви.
Представитель Baring Vostok заявлял РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный». Такое сообщение Baring Vostok выпустил на фоне подачи «Восточным» иска в кипрский суд к Evison, кипрской структуре фонда, и ареста принадлежащих ей акций банка. «Использование банка для предъявления надуманных претензий и заморозки акций фонда в такой момент деструктивно. Baring Vostok инвестировал в “Восточный” сотни миллионов долларов, чтобы он встал в один ряд с такими успешными проектами фонда, как “Тинькофф” и Kaspi.kz, однако у неправомерно захватившего контроль в банке “Финвижн” и нового менеджмента, очевидно, другие планы», — говорили в фонде.
Владелец «Финвижн» Артем Аветисян заявлял о готовности заключить мировое с Baring Vostok в интервью РБК в 2019 году. РБК направил запрос в пресс-службу банка «Восточный», Baring Vostok и «Финвижн».
Уголовное дело против Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Кроме него фигурантами дела стали топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов. На тот момент Baring Vostok был основным акционером банка «Восточный» и акционером ПКБ.
С заявлением о преступлении в ФСБ обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер Артема Аветисяна (на тот момент владел 32% банка через компанию «Финвижн»). Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению кредита на 2,5 млрд руб., выданного ПКБ в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.
Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном», который ведут Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна. Аветисян говорил, что уголовное дело не стоит рассматривать как часть корпоративного спора. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла суды в России и добилась исполнения опциона на 9,9% акций «Восточного», став вместе с партнерами Аветисяна контролирующим акционером банка. Стороны также ведут споры в Англии, на Кипре и в Италии. В последней юрисдикции фонду удалось арестовать недвижимость семьи Аветисяна.
Первоначальное обвинение Калви и других фигурантов дела в мошенничестве строилось на том, что акции, полученные от ПКБ в погашение долга на 2,5 млрд руб., как посчитало следствие, стоили 600 тыс. руб., и таким образом средства банка были похищены. Калви обманом убедил совет директоров, в который входил Юсупов, проголосовать за такую сделку, считало следствие. Осенью заказанная следствием оценка показала, что акции IFTG стоили больше 3 млрд руб. по рыночной оценке и около 256 млн руб. на момент сделки. Такая стоимость объясняется тем, что в уставе IFTG были ограничения на распоряжение акциями, которые были сняты еще до возбуждения уголовного дела.
В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (п. 4 ст. 160 УК). Это подразумевает, что обвиняемые похитили вверенные им средства. Защита фигурантов дела неоднократно заявляла, что в действительности сделка по выдаче кредита ПКБ предназначалась для погашения задолженности банка перед «БКС Кипр» на 2,5 млрд руб., в результате чего из-под залога были освобождены евробонды на балансе «Восточного». Адвокат Ивана Зюзина Виктория Бурковская, в частности, говорила РБК, что следствие отказалось приобщить к делу документы, подтверждающие передачу средств в пользу БКС.
В октябре 2020 года расследование завершилось: защитники и фигуранты уголовного дела также завершили ознакомление с его материалами и подали следователю финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования. На прошлой неделе адвокат Калви Тимофей Гриднев говорил «Коммерсанту», что дело, судя по косвенным признакам, передано в Генпрокуратуру. В надзорном органе оно должно быть утверждено и направлено в суд.