22:38 (мск), источник: Life.ru
Курс доллара впервые за три недели превысил отметку в 79 рублей
Причиной ослабления российской валюты является снижение нефтяных цен.
Курс доллара на Мосбирже впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей. По состоянию на 21:42 мск стоимость американской валюты выросла на 2,2% — до 79,03 рубля.
Курс евро впервые с 30 сентября достиг показателя в 93,01 рубля. Рост составил 1,9%.
Причинами ослабления российской валюты является падение цен на нефть. Так, марка Brent с поставкой в январе будущего года на лондонской бирже ICE подешевела на 4,5% (до 39,74 доллара за баррель), а WTI — на 5,2% (37,8 доллара).