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22:38 (мск), источник: Life.ru

Курс доллара впервые за три недели превысил отметку в 79 рублей

Причиной ослабления российской валюты является снижение нефтяных цен.

ЦБ: $ 77.5520   +1.10 € 91.2632   +0.91 ММВБ: $ 79.0625   +1.75 € 92.9225   +1.60

Курс доллара на Мосбирже впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей. По состоянию на 21:42 мск стоимость американской валюты выросла на 2,2% — до 79,03 рубля.

Курс евро впервые с 30 сентября достиг показателя в 93,01 рубля. Рост составил 1,9%.

Причинами ослабления российской валюты является падение цен на нефть. Так, марка Brent с поставкой в январе будущего года на лондонской бирже ICE подешевела на 4,5% (до 39,74 доллара за баррель), а WTI — на 5,2% (37,8 доллара).

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