Худший день с июня: состояние 10 богатейших миллиардеров мира сократилось на $34 млрд

В результате основатель Facebook Марк Цукерберг выбыл из числа людей, чье состояние оценивается в сумму больше $100 млрд, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мире, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани. Лидером по потерям в денежном выражении стал богатейший человек мира Джефф Безос.
Вот как изменилось в среду состояние 10 богатейших людей мира, по данным Forbes Real-Time:
В среду на фондовых рынках продолжалась распродажа, вызванная опасениями инвесторов по поводу роста заболеваемости коронавирусом и возвращения ограничений, препятствующих восстановлению экономики. Франция и Германия объявили о введении самых жестких ограничений со времен весеннего локдауна. В США число новых случаев заболевания 28 октября снова превысило 70 000.
Американские фондовые индексы в среду показали самое большое снижение с июня. На закрытии рынка промышленный индекс Dow Jones (отслеживает акции 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США) потерял 3,4%. Индекс S&P 500 (500 крупнейших торгующихся компаний США) упал на 3,5%. Индекс Nasdaq (компании, которые торгуются на одноименной бирже) — на 3,7%. Для американского фондового рынка эта неделя может стать худшей с марта, пишет The Wall Street Journal.
Европейские индексы также закрылись в минусе — Stoxx Europe 600 (отслеживает акции крупнейших предприятий Европы) упал на 3%, индекс лондонской биржи FTSE 100 — на 2,8%.