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12:09 (мск), источник: Forbes

Худший день с июня: состояние 10 богатейших миллиардеров мира сократилось на $34 млрд

Суммарное состояние 10 богатейших миллиардеров мира в среду сократилось на $33,8 млрд на фоне обвала мировых фондовых рынков, следует из рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени. Из-за роста заболеваемости COVID-19 и возвращения жестких ограничений в Европе среда стала худшим днем для фондовых рынков с начала лета.

Источник: AP 2020

В результате основатель Facebook Марк Цукерберг выбыл из числа людей, чье состояние оценивается в сумму больше $100 млрд, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мире, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани. Лидером по потерям в денежном выражении стал богатейший человек мира Джефф Безос.

Вот как изменилось в среду состояние 10 богатейших людей мира, по данным Forbes Real-Time:

  • Основатель и глава Amazon Джефф Безос: минус $6,7 млрд, состояние — $186,3 млрд;

  • Президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и семья: минус $4,7 млрд, состояние — $115,1 млрд;.

  • Сооснователь Microsoft Билл Гейтс: минус $2 млрд, состояние — $112,7 млрд;.

  • Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг: минус $5,7 млрд, состояние — $98,4 млрд;.

  • Основатель Tesla Илон Маск: минус $3,5 млрд, состояние — $90,3 млрд;.

  • Владелец Reliance Industries Мукеш Амбани: минус $550 млн, состояние — $77,4 млрд;.

  • Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет: минус $2,2 млрд, состояние — $76 млрд;.

  • Основатель Oracle Ларри Элисон: минус $1,9 млрд, состояние — $73,9 млрд;.

  • Экс-глава Microsoft Стив Балмер: минус $3 млрд, состояние — $69,7 млрд;.

  • Cооснователь Google Ларри Пейдж: минус $3,5 млрд, состояние — $67,7 млрд.

В среду на фондовых рынках продолжалась распродажа, вызванная опасениями инвесторов по поводу роста заболеваемости коронавирусом и возвращения ограничений, препятствующих восстановлению экономики. Франция и Германия объявили о введении самых жестких ограничений со времен весеннего локдауна. В США число новых случаев заболевания 28 октября снова превысило 70 000.

Американские фондовые индексы в среду показали самое большое снижение с июня. На закрытии рынка промышленный индекс Dow Jones (отслеживает акции 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США) потерял 3,4%. Индекс S&P 500 (500 крупнейших торгующихся компаний США) упал на 3,5%. Индекс Nasdaq (компании, которые торгуются на одноименной бирже) — на 3,7%. Для американского фондового рынка эта неделя может стать худшей с марта, пишет The Wall Street Journal.

Европейские индексы также закрылись в минусе — Stoxx Europe 600 (отслеживает акции крупнейших предприятий Европы) упал на 3%, индекс лондонской биржи FTSE 100 — на 2,8%.

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