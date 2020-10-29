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15:45 (мск), источник: ТАСС

Набиуллина: введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Источник: Reuters

«Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков. Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов, отдельные операции будут удешевляться. Но удобство приведет к тому, что объем таких операций будет больше. Банки все равно будут зарабатывать», — сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ планирует сделать эту систему открытой для всех участников финансового рынка.

«Чтобы они развивали свои сервисы, предлагали новые услуги, чтобы это была база, где предлагаются новые востребованные услуги», — указала она.

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В середине октября ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

В ЦБ подчеркивали, что на начальном этапе банкам будет сложно прогнозировать спрос на цифровой рубль, учитывая, что до этого он не использовался гражданами и компаниями. Поэтому в период введения цифрового рубля кредитные организации могут столкнуться с повышением волатильности остатков на счетах клиентов и изменениями в структуре балансов.

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