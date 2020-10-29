15:45 (мск), источник: ТАСС
Набиуллина: введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Введение цифрового рубля может повлиять на
«Введение цифрового рубля может повлиять на
«Чтобы они развивали свои сервисы, предлагали новые услуги, чтобы это была база, где предлагаются новые востребованные услуги», — указала она.
В середине октября ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.
Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.
В ЦБ подчеркивали, что на начальном этапе банкам будет сложно прогнозировать спрос на цифровой рубль, учитывая, что до этого он не использовался гражданами и компаниями. Поэтому в период введения цифрового рубля кредитные организации могут столкнуться с повышением волатильности остатков на счетах клиентов и изменениями в структуре балансов.