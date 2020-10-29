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22:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиян могут освободить от НДС при оплате услуг ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий освобождение организаций, предоставляющих жильцам воду, газ или электроэнергию, от обязанностей налогоплательщиков.

Источник: РИА "Новости"

Цель проекта — снизить тарифы ЖКХ для россиян. На документ, внесенный на рассмотрение нижней палаты, обратил внимание РБК.

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«Самая высокая доля расходов в бюджете каждого гражданина РФ приходится на оплату ЖКУ. При этом индексация тарифов ежегодно приводит к росту цен на ЖКУ. В условиях повышенной готовности, объявленных в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса в РФ, рост тарифов на ЖКУ усугубил положение граждан, итак находящихся в сложной экономической ситуации», — говорится в пояснительной записке к документу. Автором инициативы выступил депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Барышев.

Согласно законопроекту, так как организации, предоставляющие жильцам многоквартирного дома, например, воду, газ или электроэнергию, освобождаются от обязанностей налогоплательщика, им не нужно будет включать НДС в размере 20% в платежки по ЖКУ.

Предлагаемый порядок не распространяется на услуги для юридических лиц. Для них тарифы останутся прежними и будет включать в себя НДС.

По последним оценкам, общая задолженность россиян за ЖКУ снизилась составляет 1,24 трлн руб. По сравнению с прошлым годом она составляла 1,3 трлн руб. Большая часть задолженности приходится на население — 731 млрд руб. Бизнес недоплатил 440 млрд руб., а бюджетные организации — 49 млрд руб.

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