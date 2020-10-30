Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?

На потом
Пока во всем мире идет активное развитие сетей пятого поколения, в России внедрение 5G решили отложить на несколько лет. В лучшем случае сети появятся в городах-миллионниках только к 2024-му. «Правительство России заключило соглашение с двумя центрами компетенций — “Ростехом” и “Ростелекомом” — по созданию отечественных базовых станций и абонентского оборудования. К сожалению, время разработки, производства по дорожной карте у нас только к 2024 году, поэтому до 2024 года у нас нули, и 10 городов сразу появятся в 2024 году», — сказал замглавы Минцифры Олег Иванов. Причину переноса сроков он не объяснил, как не назвал и города, где появятся сети.
Развертывание 5G в России идет в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». По планам, уже к 2022 году должно будет начаться коммерческое массовое покрытие сетями 5G десяти российских городов-миллионников, а масштабное развертывание сетей запланировано на 2023-й.
К 2024 году доля отечественных решений в мобильных сетях оператора, в том числе в сетях связи 5G, должна составить 20 процентов. То есть планы оказались под угрозой срыва.
Решение отложить запуск сетей может быть связано с сокращением трат на нацпроект на фоне кризиса. «Цифровую экономику» урезали на 17,5 процента, или 117 миллиардов рублей, теперь финансирование проекта из федерального бюджета в 2021—2023 годах составит около 552 миллиардов рублей. Самым затратным федеральным проектом в ближайшие три года станет «Цифровое государственное управление», на которое выделят 268,7 миллиарда рублей.
Российские операторы будут использовать диапазон 4,8−4,9 гигагерца. «У нас по 4,7−4,9 гигагерца утвержден план проведения конверсии спектра. Выделены необходимые средства для того, чтобы разрабатывать образцы вооружения и военной техники, которые “уйдут” в другие диапазоны, и 4,7−4,9 гигагерца нам освободят полностью», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.
Однако намного удобнее и эффективнее разворачивать сети в нижнем (сантиметровом) диапазоне 3,4−3,8 гигагерца, который принято считать наиболее перспективным для коммерческих сетей. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в десятках стран.
Дело в том, что в России так называемый «золотой диапазон» зарезервирован Минобороны и «Роскосмосом», предоставлять место сотовым операторам они пока не собираются.
Без разрешения
Даже если сети пятого поколения будут развивать с использованием указанных частот, может возникнуть еще одна проблема. Для внедрения технологии в диапазоне 4,7−4,9 гигагерца может потребоваться разрешение приграничных стран, поскольку именно там функционирует система оповещения «свой-чужой», которая работает на всех типах современных боевых машин.
Эксперты считают, что шанс получить зеленый свет в этом вопросе невелик. Также проблема в том, что российские гражданские частоты будут накладываться на западные военные.
«Поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов НАТО, мы, конечно, от тех государств, которые входят в этот блок, такое решение не получим, как не получим его и от Украины. Поэтому сегодня понятно, что в зоне 300 километров от западных границ, да и рядом с Турцией большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный минус, который мы должны учитывать», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Операторы настаивают: именно диапазон в 3,4−3,8 гигагерца является самым удобным для 5G. Если военные его не отдадут, развитие технологии будет формальным.
Это признали и в профильном ведомстве: по мере роста нагрузки на существующие сотовые сети качество и скорость связи будут снижаться, а без сетей пятого поколения невозможно будет интегрировать технологии интернета вещей и развивать умные города. Есть риск, что когда 5G дойдет до России, в других странах уже начнут тестировать сети шестого поколения.
Свет надежды
С появлением сетей четвертого поколения мобильный трафик во всем мире пережил взрывной рост — в 30 раз в период с 2014 до 2020 года — и сейчас он превышает 8 миллиардов гигабайт в сутки. С развитием технологий и ростом потребления трафика переход на сети пятого поколения станет необходимостью.
На их базе планируют создавать системы управления беспилотным транспортом, телемедицинские сервисы, а также системы управления городским хозяйством.
Сейчас сети 5G развернуты в десятках стран, активнее всего идет работа в Южной Корее, США и Китае. Два последних, по прогнозам аналитиков, к 2025 году станут лидерами по числу подключений.
В России сеть пятого поколения находится в зачаточном состоянии: действует только несколько экспериментальных зон, большинство развернуто на улицах Москвы и Санкт Петербурга. Когда страна сможет выбиться в лидеры — пока не ясно. Кроме того, строить сети решено исключительно на отечественном оборудовании. А его в стране пока нет.
Несмотря на все сложности, российские власти готовы развивать 5G. На эти цели выделят 21,4 миллиарда рублей до 2024 года, деньги получит «Ростех». Средства предназначены не только на создание «железа» и инфраструктуры, но и на раскрутку оборудования за рубежом. В условиях пандемии цифровизация сыграла России на руку. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, последствия без нее могли быть куда серьезнее.
Цифровые сервисы смягчили последствия распространения инфекции: предприятия смогли перевести часть сотрудников на удаленную работу, школьники и студенты — учиться в дистанционном формате, гражданам доступны госуслуги в электронном виде.
Михаил Мишустинпремьер-министр
Также на основе «цифры» планируется модернизировать государственное управление по принципу электронного правительства, что «комплексно готовит государство к переходу в новую цифровую экономическую реальность». В будущем всех россиян обещают обеспечить связью и доступом в интернет, а в развитии технологий видят стимул для экономики.
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