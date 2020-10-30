Бизнес сообщил о перебоях с поставками обуви и парфюмерии

«Сбои происходят постоянно», — говорит владелец Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов.
По его словам, в результате скорость движения товарных потоков сильно замедлилась: контейнеры с товаром на таможне могут находиться от двух недель до месяца, пока не будут решены все проблемы с маркировкой.
Раньше они находились там 2−3 дня. Некоторый товар не успевает попасть на полку к сезону, констатирует бизнесмен.
«Система часто зависает, передача данных не всегда проходит корректно, в результате мы нарушаем сроки по поставкам товаров», — подтверждает собеседник «Ведомостей» в другом крупном российском производителе обуви.
Проблемы отмечает и директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков. Например, на каждую партию детской спортивной обуви система требовала указания в коде номера разрешительного документа (сертификата или декларации соответствия), но для такой продукции он не является обязательным, рассказывает Вишняков.
Чтобы исправить ошибку, оператору потребовалось несколько недель. В итоге товар не смог вовремя дойти до потребителя, и многие поставщики пропустили важный сезон продаж перед 1 сентября и понесли убытки, говорит Вишняков.
Сам процесс ввоза товаров тоже усложнился, продолжает Вишняков. Он отметил, что код надо нанести до пересечения границы с Россией, а в самой стране это можно сделать на таможенном складе, но их пока недостаточно и не все готовы предоставить услугу нанесения кодов. Поэтому многие импортеры вынуждены доставлять обувь сначала в другие страны, например, в Финляндию, Польшу, страны Балтики, где они нанимают компанию-партнера, которая наносит коды: на это обычно уходит дополнительно два-три дня. Дальше часть кодов на таможне может не читаться или показывать некорректный статус и решение этой проблемы с оператором может занимать неделю и больше.
На рынке парфюмерии тоже есть проблемы, рассказал «Ведомостям» директор подразделения Global Supply Chain логистической компании FM Logistic Алексей Мисаилов, которая обслуживает около 70% парфюмерной отрасли России.
По его словам, сбои возникают при поставках от импортеров к дистрибуторам, и от них в торговые сети из-за использования участниками цепочки поставок разного оборудования (сканеров) и ИТ-решений по учету и движению кодов маркировки.
Оборудование ритейлеров не может прочитать коды поступившего товара, хотя он уже может находиться на их складе. Из-за этого задержки в поставках составляют от 5 до 14 дней, говорит Мисаилов.
С обязательным внедрением системы были трудности и на этапе импорта, но они уже решены при помощи оператора системы маркировки — ЦРПТ, говорит Мисаилов. Сложившуюся на рынке парфюмерии ситуацию он связывает с тем, что сейчас продолжается проверка и тестирование новых процессов, поскольку пандемия COVID-19 почти на полгода приостановила какие-либо тесты. Ухудшает ситуацию и то, что сейчас высокий сезон, и очень активно идут поставки парфюмерии.
С каждым новым контрагентом, который подключается к системе, необходимо настраивать систему, устранение ошибок занимает 3−4 дня, говорит директор юридического департамента крупного дистрибутора «Градиент» Илья Дмитриев. В высокий сезон перед Новым годом это критично — продукция должна попадать на прилавки вовремя, предупреждает он. Увеличение сроков поставки продукции подтверждают сотрудник одного из крупных парфюмерных импортеров и сотрудник ритейлера.
Небольшие магазины предпочитают пока продавать остатки немаркированной продукции и не закупают маркированный товар, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.
Представитель «Л’Этуаль» отказался от комментариев, в «Рив гош» и «Подружке» не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Поставки парфюмерии идут в штатном режиме, дефицита нет, заверил представитель «Магнита» (ему принадлежит сеть «Магнит косметик»).
В системе маркировки обуви и парфюмерии не было ни одного сбоя с 1 июля 2020 г. — даты когда она стала обязательной для обуви, заверил представитель ЦРПТ. По его словам, если коды сформированы корректно, то проблема с их чтением невозможна.
Однако нельзя исключать случаи, что компания преобразовала и напечатала свои коды с ошибками, тогда с этими кодами могут возникать сложности при сканировании, говорит он. Проблемы на таможне он называет немассовым явлением и не связывает их напрямую с маркировкой.
«Нам известно, что в отдельных случаях импортеры испытывают сложности с таможенными процедурами — как правило, это связано с некорректным декларированием товаров, несоответствием фактических грузов декларациям или другими вопросами, которые могут возникать у таможенных органов», — говорит представитель ЦРПТ. Таможенных складов, на которых наносится маркировка, в России достаточно, заверил он.
Представитель Минпромторга не ответил на запрос на момент публикации материала.
Поступающие декларации обрабатываются своевременно, говорит представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). Выпуск товарных партий происходит в установленные сроки — до 4 часов. Кроме того, время обмена сведениями между информационными системами ФТС и оператора маркировки существенно сократилось, сообщили в ведомстве.
Ранее о похожих проблемах после введения маркировки «Ведомостям» сообщали представители аптечных сетей, дистрибуторов и фармпроизводителей. О возникшем дефиците лекарств в аптеках из-за несовершенства системы маркировки депутаты Госдумы, среди которых Сергей Калашников, и члены Совета Федерации сообщали в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой. В нем они указывали о нехватке таких препаратов, как азитромицин, цефотаксим, левофлоксацин и других. Минпромторг разрешил рознице работать в уведомительном режиме: то есть продавать лекарства конечному потребителю можно, не дожидаясь ответа системы.
В 2017 г. в России одобрено создание системы маркировки товаров, оператором стал ЦРПТ, который на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого. Цель системы — обеспечить прослеживаемость движения товаров и снизить оборот нелегальной продукции. В России уже стала обязательной маркировка сигарет, шуб, лекарств, парфюмерии, обуви и т. д.
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