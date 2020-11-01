В России стала обязательной маркировка шин и автопокрышек

Оптовые компании, работающие напрямую с импортерами и производителями, должны передавать в ГИС сведения о движении маркированных шин. Розничные компании также должны передавать данные в ГИС (сканировать коды маркировки на контрольно-кассовой технике).
Маркировка шин вводится в три этапа. На первом этапе возможна продажа немаркированной продукции в обычном порядке. На втором этапе, с 15 декабря, продажа шин допускается исключительно в маркированном виде, но разрешено хранение немаркированных шин. С 1 марта 2021 года хранение шин допускается только в маркированном виде.
«Рынок входит в маркировку поэтапно: сначала вовлекаются производители и крупные импортеры, за ними в маркировку входят компании оптового и розничного звена», — сказал «Интерфаксу» руководитель товарной группы «шины» ЦРПТ Кирилл Волков.
По его словам, в настоящее время в системе насчитывается уже более 7,5 тысячи участников. До 1 ноября было промаркировано более 17 млн шин, в оборот введено более 5,5 млн маркированных шин.
Типовым решением для отрасли стало нанесение кода на этикетку, которая крепится на шину.
Маркировка стартовала в РФ с меховых изделий. С 1 июля действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек. С 1 января 2021 года вводится маркировка некоторых товаров легкой промышленности, с 20 января — молочной продукции.
Оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в маркировке было подписано с ЦРПТ в прошлом году на 15 лет. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания — 50 копеек за код (без учета НДС).
Целью маркировки декларируется борьба с нелегальным оборотом.