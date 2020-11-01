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18:18 (мск), источник: РБК

Силуанов и Костин оценили риски от возможных новых санкций

Санкции помогают России развивать собственную экономику. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, санкции — это плохо, но с другой стороны, санкции стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики», — сказал Силуанов, добавив, что с случае новых санкций Москва ответит «такими же методами».

Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что Россия готова к любым новым санкциям, даже к отключению банковских систем. «Мы готовы, мы сразу говорили, что у нас есть план Б и так далее, и мы говорили, что наши граждане не пострадают», — сказал Костин, добавив, что Россия готова к санкциям еще с 2014 года.

Как заявил президент Владимир Путин, действующая администрация США (при президенте Дональде Трампе) вводила новые санкции против России, ее юридических лиц и экономических операторов 46 раз. «Такого еще никогда не было», — отметил президент.

В середине октября Евросоюз ввел санкции против России по делу об отравлении политика Алексея Навального. В санкционном списке ЕС помимо прочего оказались директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

23 октября Шесть американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести новые санкции против России из-за отравления Навального.

В Кремле заявили, что не видят логики в санкциях против России из-за Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новые ограничения Евросоюза являются «сознательным недружественным шагом».

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