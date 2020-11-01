Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 ноябряИспытание водородной бомбы, первый Дворец бракосочетаний в СССР, основание Евросоюза и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
15Названы победители Aerial Photography Awards
18:18 (мск), источник: РБК

Силуанов и Костин оценили риски от возможных новых санкций

Санкции помогают России развивать собственную экономику. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, санкции — это плохо, но с другой стороны, санкции стимулируют и подвигают нас к развитию собственной экономики», — сказал Силуанов, добавив, что с случае новых санкций Москва ответит «такими же методами».

Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что Россия готова к любым новым санкциям, даже к отключению банковских систем. «Мы готовы, мы сразу говорили, что у нас есть план Б и так далее, и мы говорили, что наши граждане не пострадают», — сказал Костин, добавив, что Россия готова к санкциям еще с 2014 года.

Читайте также
Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Как заявил президент Владимир Путин, действующая администрация США (при президенте Дональде Трампе) вводила новые санкции против России, ее юридических лиц и экономических операторов 46 раз. «Такого еще никогда не было», — отметил президент.

В середине октября Евросоюз ввел санкции против России по делу об отравлении политика Алексея Навального. В санкционном списке ЕС помимо прочего оказались директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

23 октября Шесть американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести новые санкции против России из-за отравления Навального.

В Кремле заявили, что не видят логики в санкциях против России из-за Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новые ограничения Евросоюза являются «сознательным недружественным шагом».

 Нурмагомедов ответил Макрону
Новый симптом COVID-19 на коже
Глава Минздрава рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19
В Коврове мужчина взорвал гранату в магазине
Пашинян заявил, что ему понятен нейтралитет России по Карабаху
Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС
Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом
Россияне изменили отношение к идее сократить рабочую неделю
Hi-Tech
В сети появились редкие кадры первого полета Ан-124 (фото) Самолет, способный поднять в воздух 171 тонну груза
Горячие темы на Авто
Мир застыл в ожидании чего-то-- 560
А вы ждёте снег?))) 157
Крыша над головой. 145
Кавказ 127
Кино
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери Ушел из жизни легендарный шотландский актер, первый (и неоднократно признанный лучшим) исполнитель роли агента 007. Вспоминаем лучшие кинообразы неповторимого джентльмена с фирменной улыбкой
Новости партнеров
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова: фото
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь