Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
75VIP-вирус
10:39 (мск), источник: Forbes

Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года

Евро обновил максимум с декабря 2014 года. Доллар впервые за семь месяцев превысил 80 рублей. Российская валюта падает вслед за резким снижением цен на нефть и из-за новых коронавирусных ограничений в Европе.

ЦБ: $ 79.3323   +0.46 € 92.6284   +0.03 ММВБ: $ 80.7625   +1.23 € 93.9275   +1.31
Источник: AP 2020

Рубль резко упал к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже. К 10:06 мск доллар дорожал на 67 копеек и стоил 80,2 рубля. Последний раз больше 80 рублей американская валюта стоила 30 марта. Евро к тому же времени прибавлял 77 копеек и стоил 93,37 рубля. К 10.45 евро обновил максимум с декабря 2014 года, подорожав на 1,38 рубля до 94 рублей.

Основные индексы биржи демонстрировали падение: индекс Мосбиржи к 10:06 снижался на 0,62% и составлял 2673,8 пункта, а индекс РТС падал на 1,5% — до 1050,55 пункта.

Российская валюта дешевеет вслед за резким снижением цен на нефть, отмечает АТОН. Стоимость Brent в Азии в понедельник снижалась на 4,6%, до $35,74, что стало самым низким показателем с мая, пишет Financial Times. К 9:56 мск Brent в Лондоне дешевела на 3,24% и стоила $36,71, следует из данных торгов. WTI в понедельник падала в цене на 6%, до $33,64, указывает FT. К 9:57 мск она дешевела на 3,77% и торговалась за $34,44.

Стоимость нефти падает на фоне новых ограничений в Европе, из-за которых аналитики ухудшили свои прогнозы по экономическому росту — теперь они ждут сокращения экономики ЕС в четвертом квартале на 2,3%, подчеркивает FT.

«Давление на нефть, которое мы видим, станет реальной причиной для беспокойства ОПЕК+», — заявил FT руководитель по стратегии в сфере сырьевых товаров ING Уоррен Пэттерсон. В особенности он выделил тот факт, что Brent теперь стоит гораздо меньше $40 за баррель. «Другая ключевая неопределенность для рынка — это президентские выборы в США <…> и последствия, которые они могут иметь для нефти», — добавил эксперт, указав на то, что в случае победы Джо Байдена администрация демократов может занять менее воинственную позицию по Ирану.

Новая волна коронавируса в Европе заставила содрогнуться нефтяной рынок, писала FT в субботу. До пандемии спрос на нефть в Европе, включая Россию, составлял примерно 20 млн баррелей в сутки — пятую часть от мирового потребления, отметила газета. В апреле показатель упал до 14 млн баррелей в день, к октябрю восстановился до 18−19 млн баррелей, а в ноябре снова упадет до 17−18 млн, заявил FT экономист нефтяного трейдера Trafigura Саад Рахим.

На фоне растущего числа зараженных COVID-19 Германия с 2 ноября закрыла различные заведения, ограничила работу баров и ресторанов обслуживанием только навынос и запретила отелям принимать туристов. Франция, в свою очередь, с 30 октября вернулась к всеобщему режиму самоизоляции. Европа «снова оказалась в эпицентре пандемии», отметил, как передал ABC, Ханс Клюге — директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 20 крупнейших застройщиков России: рейтинг Forbes
Звезды YouTube: рейтинг блогеров с самыми высокими доходами от рекламы
В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
ЦБ сообщил о резком росте краж денег с банковских счетов
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса Он связан с состоянием кожи.
Авто
Тест-драйв «Киа Рио» или «Фольксваген Поло»: что лучше купить Две самых популярных иномарки в этом сегменте мы взяли с атмосферными двигателями 1.6
Кино
22-летняя дочь Умы Турман снимется в фильме вместе с отцом Майя и Итан Хоук сыграют отца и дочь
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Три ранних симптома рака кишечника, которые люди часто игнорируют
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1603
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 572
Хочу денег (( 553
Тоже с советом.Дети от первых браков. 534
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Новости партнеров
Германия разочаровалась в Навальном
Три ранних симптома рака кишечника, которые люди часто игнорируют
Свидетельница "отравления" Навального живет в шикарной квартире в Лондоне
Спонсорами Навального оказались проворовавшиеся олигархи России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь