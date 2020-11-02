10:39 (мск), источник: Forbes
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
Евро обновил максимум с декабря 2014 года. Доллар впервые за семь месяцев превысил 80 рублей. Российская валюта падает вслед за резким снижением цен на нефть и
Рубль резко упал к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже. К 10:06 мск доллар дорожал на 67 копеек и стоил 80,2 рубля. Последний раз больше 80 рублей американская валюта стоила 30 марта. Евро к тому же времени прибавлял 77 копеек и стоил 93,37 рубля. К 10.45 евро обновил максимум с декабря 2014 года, подорожав на 1,38 рубля до 94 рублей.
Российская валюта дешевеет вслед за резким снижением цен на нефть, отмечает АТОН. Стоимость Brent в Азии в понедельник снижалась на 4,6%, до $35,74, что стало самым низким показателем с мая, пишет Financial Times. К 9:56 мск Brent в Лондоне дешевела на 3,24% и стоила $36,71, следует из данных торгов. WTI в понедельник падала в цене на 6%, до $33,64, указывает FT. К 9:57 мск она дешевела на 3,77% и торговалась за $34,44.
Стоимость нефти падает на фоне новых ограничений в Европе,
«Давление на нефть, которое мы видим, станет реальной причиной для беспокойства ОПЕК+», — заявил FT руководитель по стратегии в сфере сырьевых товаров ING Уоррен Пэттерсон. В особенности он выделил тот факт, что Brent теперь стоит гораздо меньше $40 за баррель. «Другая ключевая неопределенность для рынка — это президентские выборы в США <…> и последствия, которые они могут иметь для нефти», — добавил эксперт, указав на то, что в случае победы Джо Байдена администрация демократов может занять менее воинственную позицию по Ирану.
Новая волна коронавируса в Европе заставила содрогнуться нефтяной рынок, писала FT в субботу. До пандемии спрос на нефть в Европе, включая Россию, составлял примерно 20 млн баррелей в сутки — пятую часть от мирового потребления, отметила газета. В апреле показатель упал до 14 млн баррелей в день, к октябрю восстановился до 18−19 млн баррелей, а в ноябре снова упадет до 17−18 млн, заявил FT экономист нефтяного трейдера Trafigura Саад Рахим.
На фоне растущего числа зараженных COVID-19 Германия с 2 ноября закрыла различные заведения, ограничила работу баров и ресторанов обслуживанием только навынос и запретила отелям принимать туристов. Франция, в свою очередь, с 30 октября вернулась к всеобщему режиму самоизоляции. Европа «снова оказалась в эпицентре пандемии», отметил, как передал ABC, Ханс Клюге — директор Европейского регионального бюро ВОЗ.