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12:53 (мск)

В чем нуждается рекламный рынок в эпоху новых технологий

Экспертный клуб НРФ обозначил повестку ноябрьской встречи.

5 ноября в 10.00 начнется прямая трансляция круглого стола, центральной темой которого станет технологическая трансформация отрасли.

Дискуссия будет разделена на два блока: первая половина будет посвящена разговору о данных, а во второй — спикеры обсудят изменения экосистемы digital-рынка, текущую роль контента и прогнозы на 2021 год.

Организатором ноябрьской встречи выступит Ассоциация коммуникационных агентств России и ассоциация интерактивной рекламы IAB Russia. В перерыве между содержательными блоками дискуссии состоится объявление победителей конкурса digital-кейсов MIXX Russia Awards. Чтобы не пропустить старт трансляции, можно подписаться на нее на сайте Экспертного клуба Национального рекламного форума.

Прогрессирующая необходимость в данных

Еще недавно основой маркетинговых кампаний были прежде всего аудиторные данные медиаплощадок. Теперь крупные рекламодатели все чаще используют для сегментации аудитории собственные данные о клиентах, а также данные третьих сторон — операторов связи, ритейлеров, банков и других источников. Здесь возникает ряд вопросов. Как эффективно использовать эти данные и объединять их? Какие риски для дальнейшего сбора данных несут будущие ограничения Google и Apple по идентификации пользователей и устройств? Всегда ли данные третьих сторон помогают лучше сегментировать аудиторию?

Количество данных на рынке растет с каждым годом. Сегодня они есть практически у всех игроков, но по большей части — в разрозненном виде и с неполной информацией о человеке. Как правило, это условный идентификатор, часто не самый стабильный. Mediascope видит растущую потребность рынка в данных непосредственно о человеке, его контактах с медиа и рекламой и его покупательском поведении. Чтобы предоставить эти данные нашим клиентам, мы развиваем гибридный подход в исследованиях, совмещая панельные измерения с технологиями.
Михаил Цуприков
Директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope

Неизбежные изменения

Если в этом году экспериментальные размещения по единому аудиторному показателю в разных цифровых средах только стартовали, то в 2021 году таких кейсов будет уже несколько десятков. Один из идеальных результатов цифровизации любого бизнеса — максимальная интеграция всех процессов: от логистики и найма персонала до взаимоотношений с поставщиками и клиентами.

Отрасли нужны качественные кадры — их нехватка на всех сторонах процесса всегда очень сильно препятствовала развитию индустрии. Отрасли нужна смелость, открытость новому, готовность завтра поступать не так, как вчера, и принимать новые решения. И конечно, отрасли необходим внутренний диалог и стандартизация — индустрия интернет-рекламы с самого момента ее основания страдала из-за крайне низкого уровня принятия индустриальных понятий и стандартов.
Сергей Ефимов
Директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group

Теперь любую маркетинговую кампанию можно привязать не только к размеру охваченной аудитории, но и к конкретному бизнес-результату. Это сильно меняет весь ландшафт рекламного рынка. Технологические компании предлагают клиентам не только рекламный инвентарь, но и весь комплекс услуг по цифровизации бизнеса.

«Из-за кризиса конверсионные показатели вышли на первое место. Бренды стали чаще задаваться вопросами об эффективности: что конкретно приносит их бизнесу тот или иной канал, проект. На мой взгляд, это делает рынок прозрачнее и честнее. Но есть и другой аспект, который мы замечаем — это отсутствие навыков объединять технологии с сутью бренда», — говорит Владимир Маклаков, Digital Experience Director Digitas Moscow (входит в Publicis Groupe Russia).

Владимир Маклаков

Сами рекламодатели хотят от площадок не только показов баннеров, а эффективного взаимодействия по всей цепочке привлечения клиента: от показа товара в маркетплейсе до его прихода в салон или магазин. Это уже не отношения заказчика и исполнителя, а все чаще партнерство. Задача рекламного агентства как посредника в такой ситуации сильно усложняется — сами площадки все чаще хотят работать с клиентами напрямую, а клиенты хотят, чтобы агентства брали на себя ответственность за бизнес-результаты.

Увлечение performance-метриками приводит к тому, что креативная составляющая кампаний сильно беднеет: рекламодатели и агентства увлекаются механиками и начинают гораздо меньше работать с брендом, что отрицательно влияет на лояльность пользователей.

В эпоху повальной цифровизации необходимо четко понимать, что все активности должны быть взаимосвязаны и направлены на создание результативного brand experience. Performance-подход позволяет очень быстро отследить отдачу от каждого вложенного рубля и увидеть влияние на целевые KPIs.
Ярон Фаризон
СЕО MediaCom
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