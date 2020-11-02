12:53 (мск)
В чем нуждается рекламный рынок в эпоху новых технологий
Экспертный клуб НРФ обозначил повестку ноябрьской встречи.
5 ноября в 10.00 начнется прямая трансляция круглого стола, центральной темой которого станет технологическая трансформация отрасли.
Организатором ноябрьской встречи выступит Ассоциация коммуникационных агентств России и ассоциация интерактивной рекламы IAB Russia. В перерыве между содержательными блоками дискуссии состоится объявление победителей конкурса
Еще недавно основой маркетинговых кампаний были прежде всего аудиторные данные медиаплощадок. Теперь крупные рекламодатели все чаще используют для сегментации аудитории собственные данные о клиентах, а также данные третьих сторон — операторов связи, ритейлеров, банков и других источников. Здесь возникает ряд вопросов. Как эффективно использовать эти данные и объединять их? Какие риски для дальнейшего сбора данных несут будущие ограничения Google и Apple по идентификации пользователей и устройств? Всегда ли данные третьих сторон помогают лучше сегментировать аудиторию?
Количество данных на рынке растет с каждым годом. Сегодня они есть практически у всех игроков, но по большей части — в разрозненном виде и с неполной информацией о человеке. Как правило, это условный идентификатор, часто не самый стабильный. Mediascope видит растущую потребность рынка в данных непосредственно о человеке, его контактах с медиа и рекламой и его покупательском поведении. Чтобы предоставить эти данные нашим клиентам, мы развиваем гибридный подход в исследованиях, совмещая панельные измерения с технологиями.
Если в этом году экспериментальные размещения по единому аудиторному показателю в разных цифровых средах только стартовали, то в 2021 году таких кейсов будет уже несколько десятков. Один из идеальных результатов цифровизации любого бизнеса — максимальная интеграция всех процессов: от логистики и найма персонала до взаимоотношений с поставщиками и клиентами.
Отрасли нужны качественные кадры — их нехватка на всех сторонах процесса всегда очень сильно препятствовала развитию индустрии. Отрасли нужна смелость, открытость новому, готовность завтра поступать не так, как вчера, и принимать новые решения. И конечно, отрасли необходим внутренний диалог и стандартизация — индустрия
интернет-рекламыс самого момента ее основания страдала из-закрайне низкого уровня принятия индустриальных понятий и стандартов.
Теперь любую маркетинговую кампанию можно привязать не только к размеру охваченной аудитории, но и к конкретному
«Из-за кризиса конверсионные показатели вышли на первое место. Бренды стали чаще задаваться вопросами об эффективности: что конкретно приносит их бизнесу тот или иной канал, проект. На мой взгляд, это делает рынок прозрачнее и честнее. Но есть и другой аспект, который мы замечаем — это отсутствие навыков объединять технологии с сутью бренда», — говорит Владимир Маклаков, Digital Experience Director Digitas Moscow (входит в Publicis Groupe Russia).
Сами рекламодатели хотят от площадок не только показов баннеров, а эффективного взаимодействия по всей цепочке привлечения клиента: от показа товара в маркетплейсе до его прихода в салон или магазин. Это уже не отношения заказчика и исполнителя, а все чаще партнерство. Задача рекламного агентства как посредника в такой ситуации сильно усложняется — сами площадки все чаще хотят работать с клиентами напрямую, а клиенты хотят, чтобы агентства брали на себя ответственность за
Увлечение
В эпоху повальной цифровизации необходимо четко понимать, что все активности должны быть взаимосвязаны и направлены на создание результативного brand experience.
Performance-подходпозволяет очень быстро отследить отдачу от каждого вложенного рубля и увидеть влияние на целевые KPIs.