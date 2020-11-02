13:46 (мск), источник: Ведомости
Песков прокомментировал падение курса рубля
Несмотря на волатильность валют, в том числе роста стоимости доллара до 80 руб., в России удается сохранять макростабильность, заявил журналистам
По его словам, сейчас любая мировая валюта «находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике». Влияние, например, оказывают динамика потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты. «Но в целом, если говорить о макростабильности, как говорил президент, ее удается поддерживать», — сказал Песков.
«Еще раз повторяю, экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается», — подчеркнул он, комментируя факт потери рублем с начала года 30% стоимости относительно доллара.
Ранее, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», президент России Владимир Путин заявил, что для страны важно не значение курса национальной валюты, а его предсказуемость и стабильность. Он добавил, что благодаря «здравой макроэкономической политике» страна увеличивает свой экономический суверенитет.
Сегодня впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 руб. По данным Московской биржи на 12:26, его стоимость составила 80,34 руб. Курс евро рекордно вырос с 2014 г. Его максимальная цена в ходе торгов достигла 94,14 руб.