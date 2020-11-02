Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
13:46 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал падение курса рубля

Несмотря на волатильность валют, в том числе роста стоимости доллара до 80 руб., в России удается сохранять макростабильность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЦБ: $ 80.5749   +1.24 € 93.7570   +1.13 ММВБ: $ 80.5175   +0.99 € 93.8350   +1.22
Источник: Reuters
Новость
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года

По его словам, сейчас любая мировая валюта «находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике». Влияние, например, оказывают динамика потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты. «Но в целом, если говорить о макростабильности, как говорил президент, ее удается поддерживать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что большинство россиян получает доходы в рублях. Кроме того, Россия сокращает зависимость от импорта, поэтому волатильность на мировых рынках «все меньше и меньше» влияет на динамику изменения цен в стране. Наконец, «амплитуда волатильности» валютных курсов «минимизируется» усилиями со стороны Банка России, пояснил Песков.

«Еще раз повторяю, экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается», — подчеркнул он, комментируя факт потери рублем с начала года 30% стоимости относительно доллара.

Видео
В Кремле оценили курс доллара

Ранее, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», президент России Владимир Путин заявил, что для страны важно не значение курса национальной валюты, а его предсказуемость и стабильность. Он добавил, что благодаря «здравой макроэкономической политике» страна увеличивает свой экономический суверенитет.

Сегодня впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 руб. По данным Московской биржи на 12:26, его стоимость составила 80,34 руб. Курс евро рекордно вырос с 2014 г. Его максимальная цена в ходе торгов достигла 94,14 руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России выявили 18 257 новых случаев коронавируса за сутки
«Просто предложить низкий тариф большого ума не надо»
Кремль заявил о недопустимости угроз иностранцам в России
Российский хоккеист приговорен к четырем годам тюрьмы
Топ-менеджера задержали за аферу в энергетике на 5,5 млрд рублей
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
Hi-Tech
Для чего нужен новый умный гаджет Xiaomi Цену объявят позже
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова: фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Что с коленями Меган Маркл?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь