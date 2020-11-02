17:12 (мск), источник: РИА Новости
Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов.
«Перебои с поставками лекарств в ряд российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Согласно данным Минпромторга, российские фармпредприятия нарастили производство более чем в два раза (плюс 110 процентов) по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии.
По словам Мантурова, в стране производится достаточное количество препаратов от коронавируса.
Ранее участники отрасли сообщали о сбое в системе маркировки лекарств,
В результате систему временно перевели в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.