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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минпромторг связал перебои с поставками медикаментов в регионы с перегруженностью дистрибьюторов.

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Источник: РИА Новости

«Перебои с поставками лекарств в ряд российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

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Согласно данным Минпромторга, российские фармпредприятия нарастили производство более чем в два раза (плюс 110 процентов) по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии.

По словам Мантурова, в стране производится достаточное количество препаратов от коронавируса.

Ранее участники отрасли сообщали о сбое в системе маркировки лекарств, из-за которой продукцию не могли своевременно ввести в оборот. В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) не исключили дефицита лекарств в аптеках, тогда как Минпромторг заверил, что покупатели не ощутят задержек.

В результате систему временно перевели в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что правительство подготовило постановление, которое введет порядок регулирования цен для жизненно важных лекарств.

Во время загрузки произошла ошибка.
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