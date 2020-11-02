Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
19:34 (мск), источник: ТАСС

В Минэнерго не видят причин для падения цены на нефть до $10 за баррель

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не видит рисков падения цены на нефть до $10 за баррель. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в рамках Международного биржевого форума.

Источник: AP 2020

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — пояснил Сорокин.

Замглавы Минэнерго также добавил, что Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене в $40−50 за баррель.

В начале марта текущего года Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о продлении действовавших на тот момент соглашений о сокращении добычи. В результате 9 марта стоимость нефти марки Brent упала на 30%, опустившись ниже $31 за баррель. При этом падение не останавливалось по причине резкого роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией и появления перспективы мировой экономической рецессии.

Новое соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Путин: Роскосмос не справился с программой сверхтяжелой ракеты
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Немченко
Россияне получат цифровые двойники документов в 2021 году
Песков прокомментировал падение курса рубля
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
Пропавший в Таиланде кот вернулся домой с долгами за рыбу
Горячие темы на Авто
Мир застыл в ожидании чего-то-- 830
Евро по 100 рублей к новому году?! 361
А вы ждёте снег?))) 172
тест на внимательность... понимаю понедельник... 145
Кино
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix На антирейтинг проектов платформы журналистов вдохновили «Ребекка» и «Эмили в Париже»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
44-летняя Тина Канделаки планирует стать мамой в третий раз Об этом ведущая рассказала журналистам
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь