В Минэнерго не видят причин для падения цены на нефть до $10 за баррель

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — пояснил Сорокин.
Замглавы Минэнерго также добавил, что Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене в $40−50 за баррель.
В начале марта текущего года Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о продлении действовавших на тот момент соглашений о сокращении добычи. В результате 9 марта стоимость нефти марки Brent упала на 30%, опустившись ниже $31 за баррель. При этом падение не останавливалось по причине резкого роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией и появления перспективы мировой экономической рецессии.
Новое соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.
Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.