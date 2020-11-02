Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 ноябряПетр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
22:40 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ ожидает ослабление рубля без среднесрочного риска для инфляции

Ослабление рубля сохранится и продолжит влиять на темп роста цен в России в ближайшие месяцы, сообщил ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. В среднесрочной перспективе ЦБ не видит рисков для реализации базового сценария по инфляции, но в дальнейшем риски остаются существенными.

ЦБ: $ 80.5749   +1.24 € 93.7570   +1.13 ММВБ: $ 80.5500   +1.02 € 93.7750   +1.16
Источник: Reuters

Базовый прогноз ЦБ подразумевает инфляцию в диапазоне от 3,9 до 4,2% в 2020 году, от 3,5 до 4,0% — в 2021 году и около 4% в дальнейшем.

«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе», — сообщил ЦБ в докладе (.pdf).

При этом в тексте документа сказано, что пандемия коронавируса и произошедшие шоковые ситуации будут негативно влиять не экономические процессы на протяжении следующих нескольких лет.

Читайте также
Греф ожидает укрепления рубля до конца года

Пандемия коронавируса остается основным фактором, которые, по мнению ЦБ, будут оказывать негативное влияние. Она может выражаться в повторных локдаунах в ряде стран и, как следствие, снижении нефтегазовых доходов России.

Низкий уровень доходов домохозяйств и слабый спрос может привести к тому, что инфляция опустится «заметно ниже уровня, прогнозируемого в базовом сценарии». Также регулятор указал, что государству стоит поддерживать бизнес — в частности, перераспределяя активы и переориентируя логистические цепочки.

2 ноября, вскоре после открытия торгов, курсы доллара и евро на Мосбирже обновили максимумы с марта 2020 года и декабря 2014 года соответственно. Официальные курсы ЦБ на 3 ноября выросли более чем на 1 руб. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на снижение курса рубля, в России удается поддерживать макростабильность экономики.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Динамика курса рубля
 Суд над террористами, хотевшими взорвать Киркорова, подходит к концу
Рубль не выдержал локдауна: к чему готовиться россиянам
СМИ: Семь человек погибли при стрельбе в центре Вены
Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили
Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Немченко
Французские СМИ: Россия может единолично принять Евро-2020
Рогозин ответил на критику Путина новых программ «Роскосмоса»
В МВФ описали экономическую ситуацию русской буквой Ш
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Hi-Tech
Китайцы распродают уникальные вещи (цены впечатляют) Самое необходимое и дешевое
Авто
Стало известно, где в России больше любят китайские автомобили Москва и Санкт-Петербург в топ-10 не вошли
Кино
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix На антирейтинг проектов платформы журналистов вдохновили «Ребекка» и «Эмили в Париже»
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Популярные темы на «Детях»
Муж хочет, чтобы я заработала на его лечение 631
Кино про школу 185
Что читаете? 82
Сажают на карантин класс и родителей? 80
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь