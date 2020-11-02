22:40 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ ожидает ослабление рубля без среднесрочного риска для инфляции
Ослабление рубля сохранится и продолжит влиять на темп роста цен в России в ближайшие месяцы, сообщил ЦБ в докладе о
Базовый прогноз ЦБ подразумевает инфляцию в диапазоне от 3,9 до 4,2% в 2020 году, от 3,5 до 4,0% — в 2021 году и около 4% в дальнейшем.
«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе», — сообщил ЦБ в докладе (.pdf).
При этом в тексте документа сказано, что пандемия коронавируса и произошедшие шоковые ситуации будут негативно влиять не экономические процессы на протяжении следующих нескольких лет.
Пандемия коронавируса остается основным фактором, которые, по мнению ЦБ, будут оказывать негативное влияние. Она может выражаться в повторных локдаунах в ряде стран и, как следствие, снижении нефтегазовых доходов России.
Низкий уровень доходов домохозяйств и слабый спрос может привести к тому, что инфляция опустится «заметно ниже уровня, прогнозируемого в базовом сценарии». Также регулятор указал, что государству стоит поддерживать бизнес — в частности, перераспределяя активы и переориентируя логистические цепочки.
2 ноября, вскоре после открытия торгов, курсы доллара и евро на Мосбирже обновили максимумы с марта 2020 года и декабря 2014 года соответственно. Официальные курсы ЦБ на 3 ноября выросли более чем на 1 руб.