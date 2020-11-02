20:48 (мск), источник: РИА Новости
Описать экономическую ситуацию можно только русской буквой, заявили в МВФ
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Траектория развития глобальной экономики после кризиса
Спилимберго отметил, что текущая рецессия не похожа ни на одну предыдущую рецессию.
«Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а
«Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут
Он выразил мнение, что ситуация придет в норму, когда будет обнаружено действенное лекарство от COVID-19.
«И еще раз говорю, я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть, Я, может быть, Ю, Ш», — заключил Спилимберго.
В пятницу на форуме «Россия зовет!» управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль предложил для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса использовать не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Зафиксировано уже свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.