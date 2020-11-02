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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Описать экономическую ситуацию можно только русской буквой, заявили в МВФ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Траектория развития глобальной экономики после кризиса из-за мер против коронавируса в разных странах будет такой ухабистой, что для ее описания подойдут только русские буквы, считает замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго. Об этом он сообщил на Международном биржевом форуме.

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Источник: РИА Новости

Спилимберго отметил, что текущая рецессия не похожа ни на одну предыдущую рецессию.

«Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», — сказал он.

Спилимберго посоветовал искать подходящую форму кривой восстанавления «в дебрях русского алфавита».

«Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут какие-то “американские горки” — взлеты и падения как минимум еще несколько месяцев», — добавил представитель МВФ.

Он выразил мнение, что ситуация придет в норму, когда будет обнаружено действенное лекарство от COVID-19.

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«И еще раз говорю, я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть, Я, может быть, Ю, Ш», — заключил Спилимберго.

В пятницу на форуме «Россия зовет!» управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль предложил для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса использовать не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдет вверх, а что-то продолжит падать.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Зафиксировано уже свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.

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