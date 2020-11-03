10:22 (мск), источник: Life.ru
Ловушка в квитанции: как заставляют платить за ЖКХ больше
В некоторых регионах России управляющие компании стали взимать повышенную коммунальную плату. Как правило, незаконно.
Коронакризис подкосил доходы многих простых россиян. Некоторым стало даже нечем платить за услуги ЖКХ. Но коммунальщики не торопятся взыскивать долги по суду: это хлопотно. Вместо этого некоторые управляющие компании решили заработать на тех, кто по своим счетам платит. Как определить, что вас обманывает УК, и как с этим бороться, разбирался Лайф.
Сергей и Наталья живут в Подмосковье. С сентября они заметили, что в их платёжке цифра оплаты за общедомовые нужды выросла почти на 300 рублей. В доме, где живут Сергей и Наталья, семнадцать этажей, на каждом этаже по четыре квартиры, а всего подъездов пять. То есть управляющая компания (УК) стала ежемесячно доначислять их дому примерно 102 тыс. рублей. Молодые люди решили выяснить, с чем связано такое увеличение расходов. На первый взгляд, всё просто: общедомовые нужды (ОДН) — это затраты воды и электроэнергии, необходимые для работы инженерных коммуникаций дома и обслуживания подъездов и прочих помещений общего назначения. Логично, что для установления суммы ОДН для каждого жильца достаточно выполнить нехитрые арифметические действия: взять показания общедомовых счётчиков, умножить на тариф, отнять от полученной суммы то, что должны платить все жильцы, исходя из показаний их квартирных счётчиков, а то, что останется, — это и есть сумма общедомовых нужд, которая делится на количество всех квартир в доме.
Сергей обратился в свою УК с просьбой предоставить информацию о расчётах общедомовых расходов, но ответа на его запрос не последовало. Тогда он обратился в жилищную комиссию, где его заверили, что затребуют в УК и проверят все данные, но этим чиновники и ограничились. И только после того, как общее собрание жильцов дома, инициированное Сергеем, обратилось в прокуратуру, была назначена и проведена проверка, которая выяснила, что УК стала завышать затраты.
По представлению прокуратуры Государственная жилищная инспекция оштрафовала УК на 50 тысяч рублей и обязала зачесть сумму переплат, внесённых жильцами, в счёт будущих периодов.
— Ситуация Сергея и Натальи не единична, — утверждает заведующий «Западной коллегии адвокатов г. Москвы» Александр Инютин. — Хотя в их конкретном случае для всех жильцов дома, в котором они проживают, разбирательство закончилось с положительным результатом, но, к сожалению, так происходит нечасто.
Сейчас в соответствии с постановлением правительства от
С Инютиным согласен и участник движения «Народный контроль ЖКХ» Александр Касаткин.
— УК завышают цифры в строчке «оплата ОДН», потому что многие собственники квартир просто не проверяют эти расходы, — считает он. — Есть россияне, которые вообще ставят в банковском приложении автоплатёж за услуги ЖКХ и не смотрят даже на показания своих квартирных счётчиков. У таких пришла платёжка — и деньги сразу списались на её оплату. Для УК это идеальный вариант.
Постановлением Правительства РФ № 354 ОДН включены в состав платы за содержание жилого помещения. Перечень коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества многоквартирного дома, приведён в ч. 2 ст. 154 ЖК РФ.
При этом в письме Минстроя № 12368-АЧ/04 дополнительно уточняется, что в каждом субъекте Федерации приняты отдельные нормативы максимальной величины ОДН в доме определённого типа, с определённой площадью чердачных, подвальных помещений и других, относящихся к общедомовому хозяйству. УК может начислить плату ниже норматива, если так выходит по общедомовому счётчику, но выше — не может.
Согласно пп. «е» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от
Но, как показала ситуация Сергея и Натальи, некоторые УК не торопятся исполнять закон.
Некоторые УК используют целый набор методов, чтобы увеличить затраты жильцов, а свой доход нарастить.
Это и фиктивные домовые аварии, на которые списывают повышенный расход воды и электроэнергии; это и профилактические работы, которые никто не проводил, но они были жильцами оплачены; это и использование разницы между показанием общедомового счётчика и нормативом по региону (когда по счётчику можно было начислить меньше, но УК начислила по нормативу, потому что так больше). Бороться со всеми этими поборами можно, достаточно только внимательно относиться к своим платежам.
Если при сравнении платёжек за
Обнаружили, что требования коммунальщиков выше, чем зафиксировали общедомовые счётчики? Следует обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Если не добились ответа там, можно обратиться за судебной защитой. Как показывает практика, суды в большинстве своём выносят решения, обязывающие УК вернуть всё, что они взяли незаконно.